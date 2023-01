En ajustado conjunto deportivo Kate del Castillo se muestra entrenando para la serie “Volver a caer”

Cada vez que se le presenta a Kate del Castillo la oportunidad de interpretar un nuevo personaje se prepara a fondo, y ahora compartió en sus historias de Instagram un video que la muestra hace unos meses, usando un ajustado outfit deportivo de top y leggings y realizando una rutina de ejercicios. Ella escribió en su post el mensaje: “Aquí estallando el año pasado en Ciudad de México para esta gran súper serie, ‘Volver a caer’“

Este nuevo trabajo de la actriz se estrenará por la plataforma Vix+ el 20 de enero, y está basado en la novela “Anna Karenina” de Leo Tolstoy. En la serie Kate interpreta a Ana, una mujer casada que comienza un romance prohibido; completan el reparto los actores españoles Maxi Iglesias y Rubén Zamora.

A manera de TBT Kate también compartió en Instagram fotografías en las que posa muy sexy, usando atuendos en color negro y que encantaron a sus seguidores. Por esas imágenes la actriz mexicana ha obtenido hasta el momento más de 81,000 likes. View this post on Instagram A post shared by Kate del Castillo (@katedelcastillo)

