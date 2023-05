“¿Eres estúp***”?: reportero de ESPN sorprende con curiosa pregunta a la prometida de Santiago Giménez

Luego de que Santiago Giménez se consagrara como campeón con el Feyenoord en la Eredivisie de Países Bajos, un particular momento ha llamado la atención y fue la entrevista que la novia del delantero mexicano tuvo con un reportero de la cadena ESPN a pie de campo en la que le pregunta si es estúp***.

Fernanda Serrano tuvo una distendida y agradable conversación con el reportero, respondiendo preguntas sobre la adaptación de ambos en Países Bajos y la divertida anécdota de cómo se conocieron. Sin embargo, el particular episodio se dio cuando comenzaron a hablar de un partido ante el Ajax de Ámsterdam.

Resulta ser que cuando se juega este clásico en Holanda, no se permite la asistencia de aficionados visitantes. En su última edición, Serrano se saltó esta prohibición y pidió una entrada a su prometido para asistir a la Johan Cruyff Arena.

“Sí, yo le dije a Santi que quería ir y él me dijo: ‘¿estás segura? Está prohibido’. Yo le dije: ‘sólo necesito un boleto’ y él contestó que estaba bien. Fue algo loco, pero ya no supe qué tan importante fue hasta que regresé. La gente me preguntaba mucho ‘¿ya estás en casa?, ¿estás bien?’ Fue loco, había mucha gente borracha, gritando, estaban muy enojados”, inició.

No conforme con lo arriesgada de la decisión, la pareja de ‘Chaquito’ acudió al recinto deportivo portando una playera del Feyenoord y fue ahí cuando el comunicador reaccionó con la llamativa pregunta, pero no en un tono peyorativo, sino de asombro.

“Yo llegué así y luego me di cuenta de que no podía estar así y me puse mi chamarra. Fue muy gracioso porque apenas me senté y Santi anotó. Fui con una amiga y cuando Santi anotó ella me agarró y me dijo que no podía celebrar. Fue un momento difícil, fue una experiencia increíble y muy divertida”, añadió.

Fer, como también se le conoce, se hizo viral por verse en la necesidad de pedir un aventón en bicicleta a un fan del Feyenoord para llegar a tiempo y no perderse el partido. La joven actriz y conductora, que cuenta con casi 300,000 seguidores en Instagram, conoció al delantero jugando al ‘Call of Duty’. Comenzaron a salir en 2020 y en 2022 anunciaron su compromiso.

Giménez se une al selecto grupo de mexicanos integrados por Carlos Salcido, Edson Álvarez, Andrés Guardado y Héctor Moreno que gana la Liga Eredivisie. ‘El Bebote’ se mandó una gran temporada anotando 23 goles en 42 partidos de todas las competiciones, números que lo llevaron a hacerse con el récord de más goles en una misma campaña para un futbolista mexicano, el cual tenía Javier ‘Chicharito’ Hernández.

Sigue leyendo:

· ¡Santiago Giménez es campeón con el Feyenoord! El “Chaquito” es el sexto mexicano en coronarse en la Eredivisie

· Padre orgulloso: “Chaco” Giménez rompe en llanto al ver a su hijo Santiago ganar el campeonato de la Eredivisie

· Pareja de Santiago Giménez llegó al estadio con ayuda de un desconocido y en bicicleta para ver al Feyenoord campeón

**