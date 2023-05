Maluma limpia popó de su perro antes de la llegada de su nuevo Ferrari color uva

El cantante colombiano Maluma ha dejado a muchos sorprendidos al aparecer en Instagram haciendo algo que no hace todo millonario: limpiar el popó de su perro con sus propias manos. Esto justo antes que recibiera una gran sorpresa: otro carro Ferrari para su colección. View this post on Instagram A post shared by 👹NOTICIAS DEL GENERO URBANO🔥 (@yeyetontv)

“Para los que decían que yo ni limpiaba la m*** de mis perros, que yo ando con mil asistentes todos los días para que me limpien la mierda de mis pe****. ¡Judas, ven acá! Además, este ca** como si fuera una jirafa…”, y con una bolsa recubrimiento su mano y recogiendo del suelo el excremento del perro. No cabe duda, que Maluma sí se encarga.

Además, se reía al lado de sus animales. Mismos que siempre presume en sus redes sociales, al igual que en ocasiones hace con sus “juguetes”. Y no hablamos de pequeñeces, sino de la extensa colección de autos deportivos que tiene el cantante de género urbano, Maluma.

A Maluma le llega Ferrari nuevo

El cantante es fanático de la velocidad, al igual que su paisana Karol G. Misma, que también estrenó color nuevo de auto, pero color rosa como su cabello. El de Maluma es morado: “Les presento a mi uvita”, dijo para mostrar el Ferrari tributo F8.

Su familia lo sorprendió con la noticia de que el carro estaba en la puerta de su casa. Mismo lugar donde hacía poco había recogido el “popó” de su perro. Ahí vio “La sorpresa” recubierta con una tela, la cual quitó.

@maluma Otra más para los soñadores!!! 💪🏼🔥 A camellar duro que los límites están en la cabeza ♬ sonido original – Juan Luis

“LOS SUEÑOS SI SE HACEN REALIDAD, LLEGÓ MI 🍇😍..!! No dejen que nadie les diga que no se puede, los límites están en la mente, yo vengo de donde vienen muchos de ustedes y aunque el camino no ha sido fácil tampoco ha sido imposible. La era “DON JUAN” apenas comienza por lo tanto faltan muchos sueños en el camino por cumplirse.. Los amo y sin su cariño esto sería imposible Y recuerden… SI YO PUDE, USTEDES TAMBIÉN”, escribió Maluma en su cuenta de Instagram. View this post on Instagram A post shared by MALUMA (@maluma)

Maluma visitó la escudería Ferrari en Miami

El intérprete de “Hawái“, “La Fórmula”, y “Junio” estuvo pocos días de El Gran Premio de F1 en el garaje de la escudería. Ahí se pudo ver compartir con los miembros y ver a detalle un auto de Fórmula 1, tomar fotos con el caso y mucho más.

Por supuesto, los miembros de la escudería fueron los que terminaron pidiéndole a Maluma fotos. Él encantando los complació y pasó un momento agradable. Maluma x @ScuderiaFerrari



Join @maluma as he takes a special tour of our garage 🔥 #MiamiGP @FerrariUSA pic.twitter.com/aOEkzI3OX5— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 8, 2023

