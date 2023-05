Messi hace públicas las fotos de su polémico viaje a Arabia Saudita y alimenta los rumores sobre un posible cambio de aires

Luego de toda la polémica, repercusión y consecuencias del viaje de Lionel Messi junto a su familia a Arabia Saudita, el astro argentino publicó en su cuenta de Instagram un carrete de cinco fotografías de su travesía por el país árabe.

Tras el partido donde el París Saint-Germain (PSG) goleó como local 5-0 al Ajaccio por la Ligue 1, el delantero sudamericano aprovechó este lunes por la tarde para difundir la colaboración pagada con las autoridades del turismo en esa nación, “Visit Saudí”.

En las diferentes postales se ve a ‘La Pulga’ posar con su esposa e hijos, algunos animales y un gran grupo de voluntarios. Seis horas después de su publicación, el post ya superó los nueve millones de likes y en la descripción, Messi dejó un pequeño menaje.

“Gran recuerdo pasando un día sensacional explorando Diriyah con mi familia, el lugar de nacimiento del Estado Saudí y el hogar de 300 años de historia. Pasamos un lindo día explorando Diriyah con la familia, un lugar con 300 años de historia donde nació el Estado Saudí”, escribió el campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022.

Las fotos se corresponden con el viaje que hace algunas semanas emprendió el astro argentino a suelo Saudí tras la derrota del PSG en Liga 1-3 ante Lorient. Algo que molestó a las altas esferas del club por haberse realizado sin autorización previa.

Al parecer, Messi ya había pospuesto en dos ocasiones ese compromiso comercial previamente adquirido con el organismo de turismo de la nación por los malos resultados del conjunto francés y se vio obligado a hacerlo en su tener y último intento.

Esto incrementó las tensiones con el PSG y de manera extraoficial se conoció sobre una sanción salarial y deportiva que posteriormente se zanjó con un video del argentino pidiendo disculpas.

“Antes que nada pedir perdón a mis compañeros, al club. Sinceramente pensé que iba a mantener libre después del partido, como venía pasando durante las semanas anteriores. Tenía organizado este viaje a Arabia, el cual había cancelado anteriormente y no pude. Nada, vuelvo a repetir y pedir perdón por lo que hice”, dijo en su momento.

La publicación también se da en medio de un contexto en el que el atacante es libre para negociar con cualquier club debido a su casi segura, no renovación con la institución europea y con fuertes rumores de un interés del Al Hilal, para fichar a cambio de $350 millones de dólares anuales con un contrato de dos años.

Sin embargo, su padre y representante, Jorge Messi, echó balones fuera y aseguró que no hay negociaciones en curso. “Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad, pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie. Ni verbal, ni firmado, ni pactado y no lo habrá hasta que no termine la temporada”.

