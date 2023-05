Mexicano Julián Araujo dijo presente en la celebración del título obtenido por el FC Barcelona en España

El FC Barcelona quedó campeón de LaLiga Santander en España, motivo por el cual toda la plantilla está de fiesta, celebración en la que Julián Araujo dijo presente. El azteca que está jugando en la plantilla del cuadro filial se vio involucrado en el festejo, aunque no jugó ni un solo minuto con el equipo mayor.

El exjugador del LA Galaxy de la Major League Soccer fichó con los culés hasta junio de 2026 y se pudo ver como es que celebró con el equipo, al cual ha acompaño durante la temporada en trabajos de entrenamiento con el conjunto blaugrana.

Se espera que el elemento siga con su formación en el conjunto español, De hecho, Xavi Hernández ya habló sobre él, y según lo dicho por el exmediocampista, y ahora técnico del Barcelona, Julián Araujo se encuentra “dentro de la dinámica del primer equipo”, por lo que podría darle minutos en la próxima temporada en el arranque, durante los partidos amistosos.

“De Julián te puedo decir que bueno, está entrenando con nosotros. Ya se encuentra en una dinámica del primer equipo, y que al final de temporada decidiremos por él como por todos los futbolistas que tenemos”.

Lamentablemente, en las próximas cuatro jornadas, que no tienen un valor especial para el equipo campeón, el exjugador del cuadro angelino no podrá estar, esto debido a un tramite tardío que no le permitió ser registrado esta temporada con los culés.

Sigue leyendo:

. Expresidente del Espanyol habló sobre la celebración del FC Barcelona que casi termina en desgracia

. Pese a su retiro, Gerard Piqué se coronó como campeón de España con el FC Barcelona

. Hinchas del Espanyol ingresaron al campo para evitar celebración de campeón hecha por jugadores del FC Barcelona