“A Argentina la ayudaron a ganar el Mundial”: exjugador uruguayo lanza dura acusación contra la FIFA

Cinco meses después de la consagración de la selección de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, esta sigue dando de qué hablar. El exjugador del combinado nacional de Uruguay, Diego Lugano, arremetió contra la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y dejó entrever que el organismo había ayudado a la ‘Albiceleste’.

En una entrevista para el programa radial ‘Fútbol por Carve‘, Lugano aseguró que la gran exposición mediática que rodea a Lionel Messi fue un factor clave para la FIFA. Además, manifestó que las decisiones arbitrales y el uso del VAR no fueron las más prolijas y Argentina se vio beneficiada por penales “inexistentes”.

“A la Argentina la ayudaron a ser campeona del mundo. No hay dudas que le dieron una ayuda. Tendrán sus méritos, pero de los cinco penales que le dieron, cuatro, nadie tiene dudas que no fueron, totalmente forzados. Eso es una realidad”, dijo para el programa uruguayo. “Pero bueno, es también mérito de Messi, que a nivel mundial mueve muchísimo. ¿Te crees que la FIFA no lo ve y no le sirve? Es mérito también de Argentina que supo aprovecharse de eso”, agregó.

Diego Lugano fue un defensor central uruguayo, internacional con su selección desde 2003 hasta 2014. Jugó 95 partidos, convirtió nueve goles y conquistó una Copa América en 2011. A escala de clubes jugó en varias grandes de Sudamérica, pero en Europa se dio a conocer por defender los colores del PSG y el Málaga.

Los penales que denuncia Lugano

Argentina se convirtió en Qatar en la primera selección que superó las cuatro penas máximas que habían obtenido selecciones como Portugal en 1996 y Países Bajos en 1978. En total fueron cinco penales, los que recibió la ‘Albiceleste’ a favor, pero sólo cuatro terminaron dentro de las redes.

Arabia Saudita

El primer penal llegó en el debut contra Arabia Saudita al minuto 10, cuando el árbitro esloveno Slavko Vincic consideró que un leve agarrón a Leandro Paredes, dentro del área, era suficiente para sancionar la infracción. Lo curioso fue que el principal lo señaló gracias a la intervención del VAR, ya que en primera instancia no lo había apreciado. Messi convirtió desde los 11 pasos, aunque el conjunto sudamericano no pudo ganar ese encuentro.

Polonia

En el partido con el que Argentina dejó fuera a México un centro que el portero de la Juventus, Wojciech Szczęsny salió a cortar, terminó siendo falta luego de un leve toque en la cara al 10 argentino. El neerlandés Danny Makkelie no dudó en pitarlo, pero poco le sirvió a los de Scaloni, pues ‘La Pulga’ fallaría la ejecución.

Países Bajos

Uno de los partidos más polémicos y con emociones desbordadas por antecedentes de otras Copas del Mundo. Se jugaban los cuartos de final y en una jugada en la que el carrilero Denzel Dumfries derribó a Marcos Acuña, se pitó la pena máxima que desencadenó en el 2-0 para los argentinos.

La decisión tomada por el español Mateu Lahoz fue una de las que más polémica generó, pues diversos analistas y fans en redes sociales no vieron un claro penal en esa acción. El partido se terminó yendo a prórroga y luego a definiciones de muerte súbita desde los 11 pasos.

Croacia

En las semifinales se volvió a repetir una situación similar como la del partido ante Polonia, pero en este caso fue Julián Álvarez el que chocó contra uno de los guardametas revelación del certamen ecuménico, Dominik Livaković. Ese contacto fue interpretado como una falta y posterior ejecución de un penal que Messi no desperdiciaría. Más allá de la polémica, Argentina se impuso con contundencia en ese duelo.

Francia

Los dirigidos por Lionel Scaloni tuvieron penales a favor en cinco de los siete partidos del Mundial de Qatar. Siendo la excepción el duelo de fase de grupos ante México y los octavos de final contra Australia. La final vs. Francia, considerada una de las mejores de la historia, tuvo quizá el penal más polémico de todos.

Fue una internada de Ángel Di María por izquierda en el minuto 21 que acabó con un ligero toque del jugador del FC Barcelona, Ousmane Dembélé. El colegiado polaco Szymon Marciniak pitó pena máxima a favor de los argentinos y una vez más, Lionel Messi, sentenció. Al igual que contra Países Bajos, el encuentro se fue a prórroga y se definió desde los 11 pasos.

