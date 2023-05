Boxeadora británica y modelo de OnlyFans confiesa atracción por Pep Guardiola: “Es muy hot y está más guapo sin cabello”

Boxeadora y modelo de la plataforma de contenido exclusivo para adultos, OnlyFans, Elle Brooke se ha hecho viral en diversos medios y redes sociales por confesar su atracción hacia el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola.

Además de dedicarse a la creación de contenido subido de tono para esta página web, también es toda una influencer de las redes sociales y en Instagram acumula más de 700,000 seguidores. En dicha plataforma ha mostrado su gran afición por el conjunto líder de la Premier League de Inglaterra.

Sin embargo, fue en una entrevista para ‘Betting Sites’, donde esta aficionada llamó la atención por una inusual y llamativa confesión: su atracción y deseo por el director técnico español, a quien considera un hombre “muy hot (caliente)”. “Está más guapo ahora que cuando solía tener pelo. ¡Es como un rey español!”, expresó.

Durante el diálogo, la inglesa de 25 años fue cuestionada sobre sus jugadores favoritos, a los cuales nombró, pero terminó declarándose a una figura de un rival directo como el Chelsea. Jack Grealish, Phil Foden, John Stones y Kyle Walker son los futbolistas del City sobre los que ella tiene preferencia.

Pero si hay una que se ha convertido en su debilidad, además del DT Pep Guardiola, es el volante británico Mason Mount. “Es hot. No creo que venga al City este verano, aunque tampoco creo que realmente lo necesitemos”.

El joven mediocampista es uno de los jugadores que se encuentra envuelto en una gran ola de especulaciones por su futuro deportivo y los rumores aseguran que podría desembarcar en el Liverpool.

La conversación subió de tono y Brooke confesó que una de sus fantasías era pisar el césped del Etihad Stadium, pero completamente desnuda. Aunque luego matizó ser consciente de los riesgos que esto acarrearía. “Me prohibirían entrar al Etihad de por vida. Siempre he pensado en invadir el campo, pero no quiero que me prohíban la entrada. Tendría que ir por el campo de entrenamiento con una petición para que todos los jugadores la firmaran para dejarme volver al campo”.

¿Quién es Elle Brooke?

Con 25 años ya inició su carrera dentro del mundo del boxeo en julio de 2022 y obtuvo la victoria ante Astrid Wett en el O2 Indigo de Londres. Con récord de 3-0 el próximo 1 de julio se enfrentará a Jully Poca en el 3Arena de Dublín.

No obstante, Brooke se dio a conocer por sus más de 700,000 seguidores en Instagram con sexis posados en los que en más de una ocasión ya ha dejado claro su fanatismo por el fútbol. Aunque otro aspecto llamativo de su contenido es lo realizado para la plataforma OnlyFans, donde cuenta con miles de suscriptores y se dedica a postear material audiovisual explícito-sexual.

