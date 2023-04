Atleta canadiense usa OnlyFans para costear sueño de ir a los Juegos Olímpicos de 2024: “Las fotos en bikini pagan mis cuentas”

La vida de los deportistas suele estar llena de retos y sacrificios como el de la atleta canadiense Alexandra Ianculescu, quien utiliza la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans para costear su sueño de participar en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En una entrevista para el medio británico Daily Star, Ianculescu confesó que se gana la vida colgando fotos en bikini en una plataforma que suele ser conocida por el contenido para adultos. “Soy atleta olímpica, pero publicar fotos sexys en bikini en OnlyFans desde 2021 paga mis cuentas: el dinero es una locura. Me importaba lo que pensara la gente, pero luego me di cuenta de que sus opiniones no pagan mis cuentas”, explicó en el diálogo publicado el pasado 9 de abril.

Luego de haber participado en los Juegos Olímpicos de invierno de 2018 en la prueba de patinaje de velocidad, ahora la atleta busca competir en la disciplina de ciclismo de pista. Esta modalidad también es dominada por ella desde hace al menos cinco años.

“En 2018 probé el ciclismo en pista por primera vez (…) y me enamoré por completo, fue una combinación natural hecha en el cielo. Y se sintió fácil de hacer, porque tenía el poder del patinaje. Cada vez que empujaba, me cruzaba con la gente, así que me enganché totalmente”, comentó.

El cambio de disciplina ocasionó eventualmente un giro de 180 grados en sus rutinas de entrenamientos, como dos sesiones diarias en lugar de una. En ese momento, la sugerencia de un amigo cambió por completo la perspectiva de una Ianculescu acostumbrada a publicar fotos con poca ropa en sus redes sociales.

“Alguien sugirió: ‘¿Por qué no tienes una cuenta de OnlyFans y creas un detrás de escena de lo que haces? Y como publicas fotos en bikini de todos modos, en realidad puedes cobrar por eso’. Yo estaba como, en serio, la gente paga por eso. Me gusta mi cuerpo. Quiero publicarlo de todos modos. Así que dije, me daré un mes y veré cómo va. ¡Y fue una locura!”, expresó.

Tras esa decisión tomada en 2021, la atleta ha podido sobrevivir pagando el alquiler del sitio donde vive, la comida y las diferentes facturas derivadas del ciclismo. Alexandra Ianculescu cuenta con más de 500 publicaciones en su cuenta de Instagram y de OnlyFans, a la cual se puede acceder por una suscripción mensual de $19.99 dólares. En la red social de la camarita posee más de 50,000 seguidores.

