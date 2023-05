Cuáles son las mejores horas para cruzar la frontera entre Tijuana y San Ysidro

Lunes y martes de esta semana, sin ningún aviso ni indicio previo, cruzar la frontera de Tijuana a California por la garita de San Ysidro se volvió increíblemente lento; reportaron esperas de unas siete horas en promedio en horarios en los que lo habitual es pasar toma alrededor de una hora.

También en sentido de San Diego a México hubo retrasos, por sorpresivas inspecciones de oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) con retrasos hasta por más de una hora.

CBP también colocó muros bajos de contención con malla ciclónica a lo alto, como los que cubrieron todas las garitas en la era de Donald Trump.

Mientras que CBP ignoraba hasta la tarde del martes peticiones de la prensa para saber qué es lo que ocurría, la mayoría de los usuarios se quejaban de que, por el retraso inesperado, tendrían que llegar muy tarde o faltar a su trabajo.

El aletargamiento en el cruce fronterizo podría deberse a que esta semana cruzaron la frontera miles de migrantes con la esperanza de que al terminar la medida Título 42 pudieran solicitar asilo. Pero no hay confirmación oficial para los medios ni para las decenas de miles de usuarios de la garita.

CBP llega a contar hasta 70,000 cruces de vehículos de Tijuana a California en promedio diario por la garita de San Ysidro, oficialmente considerada como el punto fronterizo más transitado en el hemisferio occidental.

Cerca de 50,000 de esos conductores pasan la frontera a trabajar en el sur de California todos os días. Miles más cruzan a estudiar. Los tiempos de espera pueden variar, como en los últimos días, alargarse de una a siete, incluso ocho horas.

La Opinión preguntó a algunas personas que conocen muy bien lo que es cruzar la frontera porque llevan décadas haciéndolo.

“Uno se habitúa”, dijo el señor Juan Carlos Moreno, ahora jubilado, quien cruzó diariamente la frontera por San Ysidro para vivir en Tijuana pero trabajar en el centro de San Diego, “uno se habitúa tanto, que termina como yo, que cruzo nada más por hacerlo”.

Horas clave

CBP estima que la mayoría de quienes cruzan la frontera en promedio diario, lo hacen entre las 4 y las 8:30 de la mañana. Lo más probable es que el mayor flujo sea a esas horas para estar a tiempo en el trabajo o en clases entre las 7 y las 9.

“Tienes que hacer un cálculo para estar formado poco antes de las 6”, dijo el señor Moreno. “Todos los días a las 6 hay un relevo de oficiales de CBP, pero al mismo tiempo a esa hora abren todas las puertas (de la garita) que estuvieron cerradas durante la noche.

En otras palabras, de las 4 a las 6 el avance sería muy lento, pero a partir de las 6 se acelera.

Roberto Castro, un joven que también cruza a diario, confirmó que él ha notado ese cambio. “Con razón, me ha pasado que me formo a las 4 y cruzo como a las 6:30, pero me formo como a las 5:45 y cruzo de todos modos antes de las siete”, dijo el joven trabajador en un astillero.

La señora Leonor García dijo que “yo sí tengo un consejo para las personas que vienen y van para Los Ángeles, que, pobrecitos, no conocen el movimiento, pierden horas formados”.

“Mi consejo es que hagan lo que hagan, traten de cruzar después de las 10 de la mañana y antes de la 1 de la tarde”, dijo la señora.

Las personas que cruzan a diario la frontera se informan entre sí sobre tiempos de espera, imprevistos, cambios, a través de redes sociales, especialmente en Facebook.

“Yo leo en el ‘feis’ gente que se queja porque, pues, no tienen de otra; tienen que entrar a trabajar a cierta hora”, comentó. “Pero míreme a mí, voy por parte de mi mandando (compras diarias de alimentos) a San Diego, regreso, me alcanza el tiempo. Cuando hago citas para ver al médico, las hago en los mismos horarios”.

La señora Ofelia no quiso proporcionar su apellido pero estuvo de acuerdo en que ese es el horario más despejado “o después de las 3 y antes de las 5 de la tarde, también muy bien horario”.

Dicen que los residentes de la frontera viven con un pie de un lado y el otro al otro lado de la franja fronteriza, pero doña Ofelia explicó que eso significa que “casi todos los días pasamos unas horas al lado de la frontera en la que no tenemos nuestra casa; en mi caso, yo paso horas en San Diego y me encanta”.

Todas las personas coincidieron en que los peores horarios para cruzar la frontera de California a Tijuana por San Ysidro son los viernes en las tardes y los sábados en las mañanas, cuando decenas de miles de personas que viven en el sur de California viajan a Baja California para ver a sus familiares o para vacacionar en el fin de semana.

“Esos dos horarios te pueden robar horas; capaz que vienes a descansar y cuando al fin cruzar ya vas cansado”, dijo el señor Juan Carlos Moreno.