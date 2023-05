Hijos de Mariana Levy culpan a su hermana María de no querer darles su parte de la herencia

José Emilio, el hijo menor de la fallecida actriz Mariana Levy, ha dado mucho de qué hablar en los últimos días con las declaraciones que ha proporcionado a la revista TVNotas, donde ha hablado largo y tendido sobre diversos problemas que afronta su familia.

Aunque primero se enfocó en la nula relación que tiene con Ana Bárbara, quien se hizo cargo de él y sus hermanas tras el deceso de su mamá, ahora tocó el turno a la herencia que les dejó su mamá y que debían cobrar cuando los tres alcanzaran la mayoría de edad, pero esto no ha sucedido, siendo María la única que ya tuvo su parte.

José Emilio, quien no tiene trabajo y ha pasado severos problemas económicos, no titubeó en señalar a la misma María como la culpable de que ni él, ni su hermana Paula, hayan podido tener acceso a los bienes que le dejó su mamá y que les serían de mucho ayuda en estos momentos de crisis que afrontan.

“Siento que María lo está trabando, no sé cómo, pero creo que ha estado impidiendo que la cobremos. A lo mejor, ella piensa que la vamos a desaprovechar y malgastar, pero es nuestro dinero. Si yo me quiero gastar todo en un coche, en un viaje, es mi dinero y tengo ese derecho. No sé cuál sea la necesidad de María de obstaculizar esto, eso es lo que yo siento”, señaló el también hijo de José María Fernández, mejor conocido como ‘El Pirru’.

Sobre este tema también habló Paula, quien brindó mayores detalles de las dos propiedades que su mamá poseyó en vida. La primera se ubicaba en el exclusivo barrio de Bosques de las Lomas, mientras que la segunda está en el estado de Morelos.

“Yo en teoría pude haber recibido una parte de la herencia cuando cumplí 18 años, pero el dinero (de la venta de la casa de Las Lomas) estaba en un cheque y metieron una deuda que se tenía que pagar a María de gastos de la casa, como mantenimiento. Ese dinero lo quitaron del cheque de María y ahora yo no puedo tocar el mío hasta que se resuelva eso”.

También habló de la postura de María sobre famosa casa de Morelos, la cual fue habitada por su papá hasta febrero pasado y que tiene una deuda de $532,415 pesos, algo así como $30,250 dólares, por concepto de mantenimiento.

“Primero decía que quería que estuviéramos más maduros para saber manejar y administrar el dinero; luego dejó de ser eso y se convirtió más en temas legales, que quería vender la casa de Cuernavaca en la que vivía mi papá. Entiendo su preocupación porque no malgastemos nuestra herencia, pero si yo cumplo 18 y todo ese dinero me lo quiero gastar en una ida a un casino, estoy en mi derecho, le guste o no a mi hermana. Yo esperaría que confiara más en mí de que haría un buen uso de ese dinero, pero aun así no es su tema”, concluyó.

