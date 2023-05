Gelena Solano, reportera de ‘El Gordo y La Flaca’, presume orgullosa su enorme clóset

La dominicana Gelena Solano, de 44 años y quien es reportera de ‘El Gordo y La Flaca’, se ha enfocado en las últimas semanas en mostrar diversos rincones de su california closet, el cual remodeló recientemente.

Antes de obtener su nueva cara, su clóset era un cuarto de maquillaje, pero gracias a la ayuda de su esposo, Steve Cutuli, quien es CEO de una empresa de construcción, pudo tener el espacio que siempre soñó para su casa de Nueva York.

“Esto era una habitación de maquillaje que fue convertida en un california closet en su totalidad de lado a lado, para poner algunos de mis zapatos, carteras, pantalones, entre otras cosas”, contó en su momento Gelena Solano, quien detalló que ningún mueble fue comprado armado, sino que todos los hizo su amado esposo.

“Las gavetas no fueron compradas, todo lo hizo Steve, incluyendo el piso. Así que estoy feliz y más adelante voy a subir más videos”, comentó en su momento y vaya que cumplió.

Un día después de aquel video compartió su proceso de construcción, donde pudimos ser testigos del gran trabajo que hizo Steve en compañía de algunos de sus trabajadores.

“Steve muy concentrado haciendo mi #californiacloset la verdad que es increíble su dedicación trabajo y entrega. Steve hizo cada pieza cada gabeta cada diseño. Son muchos detalles, fueron muchos días también el vanity, piso pintar medidas exactas etc… Transformó una habitación”, publicó la famosa reportera.

Desde entonces ha publicado más de 15 videos desde el interior de esa habitación, dejando en claro que es su nuevo rincón favorito, pues es una amante de la moda, del buen vestir y del gran trabajo que hace su esposo. View this post on Instagram A post shared by Gelena Solano (@gelenasolanotv)



