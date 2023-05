Óscar de la Hoya está “muy frustrado” por no conseguir una pelea por el título para Jaime Munguía

Óscar de la Hoya mostró su frustración por no poder conseguirle a Jaime Munguía una pelea por un campeonato mundial. El promotor de Golden Boy Promotions expresó que la política del boxeo no le ha permitido al mexicano enfrentar a los mejores del mundo.

En una entrevista con Zanfer Boxing, De la Hoya indicó que Munguía es el mejor boxeador de las 160 libras y que van a seguir tocando puertas hasta conseguir una pelea por el título mundial.

“Me tiene muy frustrado, es la política en el boxeo. Es lo peor en este deporte, pero mi plan y el plan de Fernando (Beltrán), co-promotor, es de seguir tocando las puertas y a fuerza van a tener que pelear con Jaime Munguía porque para mis ojos y en los ojos de muchos, Jaime Munguía es el mejor en las 160 libras”, dijo.

“Jaime no es el que está corriendo, Jaime no es el que le está huyendo a los contrincantes, a los campeones. Él quiere pelear con los mejores del mundo, pero como te dije la política y todo eso, pero no se preocupen, él va a pelear en junio 10 en una gran pelea. Va a ganar, va a noquear y después de eso vamos por todos”, añadió.

Cabe destacar que Jaime Munguía regresará al ring para enfrentar Sergiy Derevyanchenko el próximo 10 de junio en el Toyota Arena en Ontario, California. Sobre este combate, Óscar De la Hoya comentó que será una pelea muy interesante y difícil.

“Es una pelea muy interesante porque tienes a Derevyanchenko que ha peleado con ‘GGG’ (Gennady Golovkin), con Charlo, ha peleado con los mejores. (…) Esta pelea es una pelea difícil, fuerte como todas, pero obviamente tenemos mucha fe en Jaime que va a estar preparado, va a estar listo y va a ganar. (…) Va a ser una pelea excepcional, una pelea de guerra y es lo que la gente quiere ver”, expresó.

Jaime Munguía, de 26 años, es el campeón intercontinental de peso mediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la última vez que subió al cuadrilátero fue en noviembre de 2022. El pugilista mexicano posee marca invicta como profesional con 41 victorias y 33 de ellas llegaron por la vía rápida.

