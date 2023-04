Jaime Munguía no cree que será una pelea fácil para Dmitry Bivol como piensa Canelo Álvarez

Luego de que Saúl ‘Canelo’ Álvarez afirmara Dmitry Bivol vencería sin mucho esfuerzo a Jaime Munguía, el boxeador mexicano no se quedó callado y le respondió a su compatriota. El peso mediano mexicano aseguró que aunque el enfrentamiento del tapatío fue fácil para el ruso, esto no quiere decir que el suyo será igual.

En una entrevista con Salvador Rodríguez para ESPN, Munguía expresó que todos merecen una oportunidad y que se va a preparar para darle a Bivol la mejor pelea que haya tenido en toda su carrera.

“Todos tenemos derecho a una oportunidad, es una gran oportunidad. Todos tenemos virtudes y cualidades diferentes ¿no? Pero que haya sido para Bivol una pelea fácil con Canelo, no quiere decir que yo vaya a ser una pelea así de fácil como la que tuvo en su noche”, dijo.

“Todos merecemos una oportunidad, ‘Canelo’ la tuvo cuando enfrentó a Mayweather y para Mayweather fue la más fácil de toda su carrera. Y esperemos que esa oportunidad llegue y nos vamos a preparar mucho para darle una mejor pelea que cualquiera de lo que ha peleado con él”, añadió Munguía.

Cabe resaltar que, según declaraciones de Erik ‘Terrible’ Morales, la pelea entre Bivol y Munguía iba a suceder, pero un desacuerdo con la televisora DAZN detuvo la negociaciones.

“Bivol estaba en la mesa, pero lo que yo supe, de hecho me hablaron para decirme que ya estaba cerrada, a los tres días se dijo que desafortunadamente ya no se iba a hacer la pelea (…) Porque no hubo un acuerdo con la televisora, entonces prácticamente ni se dio a conocer siquiera, se quedó en el aire, en la mesa”, expresó Morales.

Jaime Munguía, de 26 años, es el campeón intercontinental de peso mediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la última vez que subió al cuadrilátero fue en noviembre de 2022. El pugilista mexicano posee marca invicta como profesional con 41 victorias y 33 de ellas llegaron por la vía rápida.

