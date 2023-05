Periodista asegura que no hubo provocación del FC Barcelona en la celebración del título y espera que cierren el estadio del Espanyol

El periodista Jota Jordi de El Chiringuito de Jugones, expresó en el programa El Chiringuito que los hechos en dónde ultras del Espanyol saltaron a agredir a futbolistas del Barça por celebrar el título fue algo vergonzoso y espera suspendan el estadio.

“Se me hace difícil porque no me gusta hablar de esos temas pero es vergonzoso. La verdadera afición del Espanyol no tiene nada que ver pero hay clubes que hemos luchado en serio contra la violencia y el Espanyol lo debe hacer también“, dijo.

No hay provocación del FC Barcelona

De igual manera criticó a quienes acusaron al FC Barcelona de provocar a los rivales y enfatizó que no ocurrió nada gracias a la gran actuación de los cuerpos de seguridad.

“Hacer un círculo y dar tres vueltas no es una provocación, sinceramente y lo siento por los aficionados del Espanyol, pero espero que cierren el estadio de Cornella“, puntualizó.

No habrá sanción al estadio de Cornella esta temporada

Luego de los sucesos del pasado fin de semana en el que el equipo culé obtuvo La Liga y celebraron en Cornella, varios ultras intentaron agredir a los jugadores azulgrana, afortunadamente la buena actuación de los cuerpos de seguridad evitaron una tragedia.

A pesar de esto, se dio a conocer que no habrá sanción esta temporada para el estadio del Espanyol. No se sabe que ocurrirá la próxima temporada, lo cierto es que se abrió un expediente que no se resolverá en menos de un mes.

El Espanyol donde milita el mexicano César Montes, tiene casi asegurado el descenso en una temporada para el olvido y en la que los rumores de venta del equipo siguen creciendo.

