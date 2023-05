Sasha Sokol habla sobre la relación que tuvo con Luis de Llano: “Tardé mucho tiempo en tomar conciencia sobre lo que viví”

La semana pasada la cantante Sasha Sokol dio a conocer a través de sus redes sociales que el productor Luis de Llano, a quien demandó en 2022 por daño moral y con quien tuvo una larga relación cuando era menor de edad, debe disculparse públicamente de lo ocurrido, abstenerse de volver a hablar del tema y pagar una indemnización, como parte de la sentencia que se le dictó. Ahora, la artista de 52 años concedió una entrevista al diario El País, en la que narró detalles de su largo romance con el empresario, y cómo fue que se decidió a exponer -luego de muchos años- el caso.

Sokol respondió a las preguntas de la periodista Elena Reina y deseó que todo esto pueda prevenir el abuso de otros menores: “Claramente, yo tenía normalizada esta relación por el nivel de manipulación y grooming que viví. Estar con él me hacía sentir una niña especial, vista…No sólo no rechacé sus avances, aún con miedo y nervios, sin entender bien qué significaban, los acepté porque me hicieron sentir bien. Como otras víctimas de un abuso sistemático, tardé mucho tiempo en tomar conciencia sobre lo que viví”.

La cantante lleva décadas en terapia, pero fue cuando escuchó entrevistas que daba el productor -y en las que afirmaba que la relación había sido muy corta- cuando se decidió a exponer su versión: “Puras mentiras…Luego, él sube un comunicado donde miente absolutamente diciendo que mis papás siempre consintieron y que la relación había sido transparente, ¡¡hazme el favor!! Esa fue la palabra que usó para definir la relación. Y entonces, decidí demandar. Vamos a ver qué dice la ley”.

Aunque no quiso dar muchos detalles específicos de la relación con De Llano, Sasha aclaró que fue él quien tomó desde el principio una actitud para seducirla: “…ningún niño termina en la cama de un adulto si no hay un proceso previo. Y ese proceso duró algunos meses, cinco o seis previos a que se llevara a cabo la primera relación sexual. Todo empezó tal cual, separándome de los demás, haciéndome sentir especial con actos muy concretos…Hoy sé que a lo que hizo durante esos meses previos al inicio de nuestra relación se le llama grooming. Luis pudo llegar hasta donde llegó porque tenía mi confianza y la del núcleo cercano, incluida mi familia. Manipuló y disfrazó de afecto su abuso”.

En 1988 la cantante contó a su familia el romance que llevaba con Luis de Llano, y al poco tiempo sus padres decidieron sacarla del grupo musical Timbiriche y enviarla al extranjero. Ahora, a 38 años de que iniciara ese capítulo en su vida, Sokol reconoció que tuvo valor para terminar la relación: “Ojalá el abuso hubiera terminado en el ’88, pero es que sigue sucediendo hoy. Cada vez que habla de mí, es una forma de abuso. Si esto se limitara a lo que sucedió hace tres décadas, ¿crees que hablaría con el dolor con el que hablo hoy? La relación de abuso no termina cuando deja de haber contacto sexual”.

