Gloria Molina: Una inspiración

Cuatro de las cinco actuales supervisoras del condado de Los Ángeles escribieron en recuadros de tela mensajes de amor y reconocimiento a la persona y legado de la exsupervisora Gloria Molina, quien falleció recientemente, y a quien describieron como una mujer dura de carácter en el terreno político, pero una gran amiga, madre y abuela que impacto al mundo y que, sin embargo, se sentaba con otras mujeres a coser y a bordar colchas.

En una sala repleta de medios de comunicación en LA Plaza de Artes y Cultura, que Molina fundó, las supervisoras Hilda L. Solís, Lindsey Horvath y Kathryn Barger, rindieron tributo a la memoria de Molina, quien, a los 74 años, perdió la batalla contra un cáncer agresivo, el domingo por la noche en su hogar de Mount Washington.

El espíritu de Gloria Molina se vio reflejado en una serie de 15 fotografías exhibidas en una pared. En una de ellas aparece sonriente, y, debajo, abraza a una niña latina, mientras que algunos gladiolos y una veladora alumbran la imagen.

Al frente, en otra pared ya hay epitafios escritos en tela, mismos que serán recolectados para que mujeres de The East Los Angeles Stitchers (Costureras del Este de Los Ángeles/TELAS) elaboren una colcha bordada de arte como lo hacía la exsupervisora Molina.

En la colcha gigante que habrán de develar el próximo 15 de julio, aparecerán los mensajes de reconocimiento a Molina, escritos por las actuales supervisoras del condado.

Algunos mensajes son:

“Gloria Molina = Poder de la Mujer Chicana. Tu amiga”: Supervisora Hilda L. Solís.

“Gloria, gracias por ser una campeona para muchos. Serás recordada y querida”: Supervisora Kathryn Barger.

“Su luz brillará por siempre. Condado de Los Ángeles, Gracias a ti”: Supervisora Lindsey Horvath.

“Con respeto y gratitud”, había escrito previamente y con letras bordadas la supervisora Holly Mitchell.

En su prolífica carrera política, Gloria Molina ganó primero un escaño en la Asamblea estatal de California, en representación del distrito 56 y lideró e inspiró una gran batalla para anular los intentos de construcción de una prisión propuesta para el este de Los Ángeles.

“Persistencia y nunca rendirse”: Hilda L. Solís

Hilda L. Solís, quien reemplazó a Gloria Molina en 2014 como representante del Distrito 1 del condado de Los Ángeles, describió a la mujer chicana como “una pionera”.

“Rompió las barreras y llevó a muchas personas a posiciones de liderazgo, alentando a las mujeres, especialmente a las latinas, a postularse para cargos públicos y desafiar el statu quo, a no estar satisfechas y seguir haciendo preguntas”, dijo. “Eso fue gran parte de su legado e inspiró a muchos de nosotros a hacer muchas cosas”.

Solís recordó que cuando inició su carrera política no tenía muchos modelos a seguir.

“Gloria Molina fue una de ellas. Y también Dolores Huerta. A las dos las admiro, y recuerdo que, como estudiante en la universidad, e incluso cuando comencé a postularme para un cargo político en 1984, en Rio Hondo College, Gloria estuvo involucrada en todas mis campañas. Yo apoyé en todas sus campañas”.

De mujer a mujer, expresó que de Gloria Molina aprendió su persistencia y a nunca rendirse.

“Alguna vez me dijo que siguiera luchando, porque todavía estamos trabajando en temas de hace décadas, como la contaminación ambiental de Exide [en la ciudad de Vernon]”, dijo. “Todavía tiene que ser limpiada la contaminación y el envenenamiento por plomo, y Gloria Molina empezó la lucha porque estaba muy comprometida con la comunidad”.

Exhibición fotográfica de Gloria Molina en LA Plaza de Artes y Cultura “Flower Power” (Poder de la flor), un tapete de arte en ela creado por la exsupervisora Gloria Molina, que da la impresión de ser un puño en señal de poder. Las supervisoras del condado de Los Angeles, Lindsey Hovarth, Kathryn Barger e Hilda L. Solís, con los cuadros de terla donde escribieron sus mensajes para honrar la memoria de la exsupervisora Gloria Molina. La colcha será develada en julio.

“Tenaz e implacable, un ejemplo de liderazgo”: Lindsey Horvath

“Si hay una palabra para describir a Gloria Molina, es tenaz. Ella ha sido implacable en el trabajo que ha hecho”, dijo a La Opinión, la supervisora Horvath, quien representa al tercer distrito del condado, desde los límites del condado de ventura a West Hollywood y la ciudad de San Fernando.

Horvath consideró que el legado de Gloria Molina perdurará en las generaciones venideras, no solo por todo lo que ella invirtió en luchar para garantizar la infraestructura necesaria y lugares maravillosos LA Plaza de Artes y Cultura y Grand Park, que ahora se llama Gloria Molina Grand Park.

La supervisora valoró que Molina rompió muchas barreras para todas las mujeres latinas.

“Estoy agradecida por su ejemplo, de que perseverara de tantas maneras, y, de alguna forma ha hecho posible mi liderazgo y el liderazgo de muchas generaciones futuras de mujeres en el condado de Los Ángeles”

Alabó que Molina nunca se rindió y siguió luchando por lo que sabía que era correcto.

“Eso es que más admiro de ella”, dijo la exalcaldesa de West Hollywood. “Me recuerda que, cuando las cosas se ponen difíciles, siempre habrá personas que te desafíen cuando estás tratando de hacer un cambio en tu trabajo. Pero hay que perseverar y creo que ella fue un ejemplo perfecto de eso”.

“Luchar por nuestra comunidad”: Leticia Rhi Buckley

“Gloria Molina fue inspiración para mí”, dijo A La Opinión, Leticia Rhi Buckley, directora ejecutiva de LA Plaza de Cultura y Artes. “También crecí en Montebello, donde ella nació y al paso de los años me di cuenta de que tenemos mucho en común y me di cuenta de que puedo hacer todo lo que me proponga”.

Gracias a la influencia de la recién fallecida exsupervisora del condado de Los Ángeles es que Rhi Buckley logró obtener la posición que ahora ostenta.

“Ella me enseñó, como a todos nosotros, que tenemos que luchar por nuestra comunidad”, añadió. “Ella me dijo que todo lo que importa es a la gente que sirves; a las personas que tienen alguna necesidad y que debía asegurarme siempre de tener eso en mente”.

“Aquí en LA Plaza de Cultura y Artes se siente un ambiente especial porque este lugar existe gracias a Gloria Molina”, manifestó Leticia Rhi Buckley . “Y para mí es ella como persona, como mamá, como abuela, como amiga es alguien que tuvo tal impacto en nuestro mundo y, sin embargo, se sentaba y cosía colchas con sus amigas. Es el epítome de lo increíble”.

“La voz de aquellos que no eran escuchados”

Después de dirigir su mirada hacia una fotografía con se la ve sonriente a la exsupervisora Molina, la Supervisora Kathryn Barger manifestó que es así como la recuerda

“Aprendí tanto de ella; cuando llegó a la Junta de Supervisores a veces parecía que todos trabajábamos para ella”, dijo. “A veces había fuertes debates y ella dejaba en claro que estaba allí para representar a su comunidad, ya sea luchando contra la prisión [que querían construir en el este de Los Ángeles], Exide, y en realidad hizo un trabajo extraordinario”.

Reveló que, hacia el final de su carrera en la Junta de Supervisores, Molina le enseñó a hacer tamales.

“No soy buena en eso, pero ella fue paciente conmigo, sobre todo a la hora de envolverlos y poner el relleno que sobrellené”, dijo. “De Gloria Molina tengo buenos recuerdos. Cuando se trataba de su familia era una madre cariñosa y trataba a su personal como quien trataba a su familia. Espero que a medida que avance en mi carrera, la haré sentir orgullosa”.

“Interactivos y participativos”: Betty Palomino

Betty Palomino, integrante de East Los Angeles Stitchers (TELAS), el grupo actual de 67 de hombres y mujeres que cosen los edredones Gloria Molina desde hace 12 años realzó la visión e inspiración de ella para infundir la cultura Mexicoamericana, chicana y latina “en un mundo donde no había espacio para nosotros”.

Palomino destacó que, de Gloria Molina aprendió a llevar siempre su máquina de coser a clase de costura.

“Ella enfatizó siempre quiso que fuéramos interactivos y fuéramos participativos”, dijo a La Opinión. “De ella aprendí a tener una mentalidad comunitaria para apoyar a las personas cuando lo necesitaban. Y lo que es más importante, expresar mi tono latino en el trabajo que hago y a difundir en un trozo de tela mi latinidad”.

En una sala de LA Artes y Cultura se encuentra una rosa bordada por al exsupervisora Molina titulada “Flower Power” (Poder de la flor) que da la impresión de ser un puño en señal de poder.

“Usando colores brillantes, íconos de nuestra cultura y nuestra herencia, esa es la expresión de la creatividad”, dijo. “Todos en nuestro grupo hemos tenido esa necesidad de creativos y de la necesidad de querer hacer algo. Y Gloria realmente creó ese espacio para nosotros. Para mii ese arte significa poder, donde puedes ser delicado y seguir siendo poderoso”.