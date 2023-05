Policía de Miami-Dade no exigirá conocer el estatus migratorio de las personas

Los inmigrantes que viven en Florida se están enfrentando a uno de los momentos más duros desde que llegaron a los Estados Unidos, después de que el gobernador Ron DeSantis firmó una nueva ley que pone sobre la cuerda a los más de 800,000 indocumentados que viven en el estado gobernado por el republicano.

El temor que se vive en la comunidad no solo ha provocado un llamado al boicot entre los camioneros que suministran insumos al estado, sino que la policía de Miami-Dade también ha dejado en claro cuál va a ser su posición ante este panorama.

En entrevista con Univision, el detective Álvaro Zabaleta, portavoz de la policía de Miami-Dade fue muy claro al decir que “la nueva ley no nos afecta de ninguna manera aquí en el condado, nosotros vamos a continuar haciendo lo mismo en cuestiones migratorias. El director Alfredo Ramírez dijo que él se mantiene firme en su decisión en que su departamento no se involucre en cosas migratorias”.

Y dejó en claro que entre las funciones del departamento no estará el conocer el estatus migratorio de una persona, dando así un respiro a cientos de inmigrantes.

“Primero que todo lo más importante es que él (Ramírez) no quiere perder a confianza de la comunidad. Para nosotros la víctima de un crimen es la víctima de un crimen, desde el comienzo hasta el final. En ningún momento del proceso cabe la pregunta cuál es el estatus migratorio“, dijo Zabaleta.

También dijo al medio antes citado que si la policía detienen a un conductor por haberse pasado el alto y o tiene licencia, estaría cometiendo un delito que se paga con un arresto, pero no tendrá relación alguna con su estatus migratorio.

“No vamos a parar a nadie en un parque y decirle ‘dame tu identificación, dónde están tus papeles de estatus migratorio’, ese no es nuestro trabajo, no tenemos legalmente el derecho de hacer eso, nosotros tenemos poderes en cuestión criminales, penales, no tenemos acceso o alcance legal a cuestiones civiles y toda violación inmigratoria, es una violación a un código civil federal”, añadió.

El oficial también informó que su departamento no tendrá que hacer mención de nada a Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La ley antiinmigrante exige que las empresas con más de 25 empleados verifiquen el estado o ciudadanía de los trabajadores a través del portal federal en línea E-verify y de no hacerlo enfrentarla sanciones severas, así como restricciones.

Además, ha solicitado a los hospitales de Florida que aceptan Medicare que recopile el estado migratorio de los pacientes e informe sobre ello al estado, además, no permitiría a los indocumentados usar licencias de conducir emitidas por otros estados.

