Antes de morir Andrés García dejó un fuerte mensaje a Roberto Palazuelos: “No seas imbécil”

El conflicto entre Roberto Palazuelos y Margarita Portillo, viuda del actor Andrés García no se detiene. Luego de que el empresario arremetiera contra ella, la mujer decidió pronunciarse con un mensaje póstumo de quien fue galán y villano de muchas telenovelas.

Tras la acusación de Palazuelos contra el hijastro de García, ella compartió en la cuenta de Instagram del artista un defendiéndola. La publicación la realizó el miércoles 17 de mayo.

“En un programa que vi ayer o antier (que) empezaron a decir que si Margarita me estaba metiendo ideas en la cabeza, o haciendo cosas con objeto de obtener algún beneficio, eso lo mencionó Roberto Palazuelos”, se escuchar decir al histrión en el video.

Aunque se desconoce la fecha en que se grabó esa publicación, Andrés García habló con contundencia pidiendo a Roberto Palazuelos no hablar mal de Margarita Portillo.

“‘ Beto’ no te metas con mi familia, no hables de mi mujer, no seas imbécil, no tienes por qué andar hablando de mi mujer en público, si no tienes nada en la cabeza con qué entretener al público búscate un escritor que te lo escriba, así es que por favor olvídate ya del nombre de Andrés García y mucho menos de molestar a mi mujer”, sentenció.

Según el mensaje que escribió Portillo para acompañar el clip, el material audiovisual fue grabado a petición de Andrés García porque sabía que iban a existir problemas con Palazuelos al conocerse los arreglos que le hizo a su testamento.

“Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que él mismo me pidió que grabara, ya que, como muchas veces me lo advirtió, se esperaba este tipo de acciones y palabras de Roberto Palazuelos y de la gente que no quiso estar a su lado cuando más los necesitó”, escribió la viuda.

Hasta el momento Roberto Palazuelos no se ha pronunciado sobre el mensaje póstumo que le envió el fallecido actor.

¿De qué murió Andrés García?

A consecuencia de una vida llena de excesos con la ingesta de alcohol y tabaquismo, Andrés García enfrentó una cirrosis hepática durante sus últimos meses de vida. Su salud fue decayendo hasta que se apagó definitivamente el 4 de abril.

Sigue leyendo:

– Roberto Palazuelos rompe el silencio sobre lo que sucederá con la herencia de Andrés García | VIDEO

– Roberto Palazuelos revela en ‘El Gordo y La Flaca’ los problemas con el testamento de Andrés García

– Andrés García habría cambiado su testamento justo antes de morir | VIDEO