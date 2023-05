Christian Nodal rompe el silencio sobre los corridos tumbados: “sin tanto pensar” | VIDEO

Christian Nodal fue cuestionado sobre lo que piensa del género de moda los “Corridos Tumbados”, estilo musical que no ha experimentado. Pero de acuerdo a lo que reveló para él no tienen poesía y son demasiado explícitos y bélicos.

En una plática con los creadores de contenido del Podcast “Escuela de Nada”, Nodal no se guardó sus palabras y respondió algunas preguntas que le realizaron respecto a lo que pasa actualmente con su trabajo y con el que algunos colegas, también confesó que su gran ídolo Ariel Camacho fue uno de los que tuvieron su propio estilo para hacer corridos.

“Los corridos son mucho más explícitos, algo más normal, común, sin tanta poesía, sin tanto pensar, sin tanto nada”

Quien ya salió a dar su opinión sobre el subgénero fue Christian Nodal, una de las estrellas más relevantes en el regional, quien desde que empezó con su carrera optó por hacer algo único y especial que tituló “Mariacheño” y que no tienen nada que ver con los corridos, el originario de Caborca, Sonora habló sobre los nuevos exponentes.

Entre las primeras cosas que aseguró Nodal es que el corrido existe desde tiempos de la Revolución Mexicana, que antes se dedicaba a personas con hazañas, después exclusivamente para narcos y ahora tienen otros temas que también están encaminados a drogas y actos ilícitos, pero que además han cambiado el uso de su lenguaje.

“Es una vida de locura, de esto, aspiracional, de superación por así decirlo; como que trae mucho este mood que necesitas escuchar para ‘Orale, me voy a levantar, me voy a poner bien pilas, ando enfocado en lo mío’, como que dejó de ser un corrido para cantarle a los narcos y hay mucha gente que le gusta, está bien, pero siento que enganchó mucho en la juventud porque es un mood; no sé si te has dado cuenta, pero las redes sociales todo el tiempo te están hablando de como emprender y como tal, y la música se puso para lo mismo en el regional, que nunca lo había hecho de esa manera, con ese contexto”

Algunos de los jóvenes que destacan en los corridos son Peso Pluma, Junior H, Natanael Cano, Fuerza Regida, Eslabón Armado y Tito Torbellino Jr, por mencionar algunos quienes también han cambiado su manera de presentarse con el público y dejaron atrás el sombrero para vestirse como ellos prefieren.

Nodal añadió que a él le ayudó luchar por su estilo en la música grupera y aunque si se viste con texana, también lleva joyas, prendas más brillosas o con otros patrones que no tienen nada que ver con el mundo regional y los tatuajes por los que ha sido criticado fuertemente a lo largo de su vida en el escenario.

