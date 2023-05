En la frontera de Arizona se ha decomisado la mayor cantidad de fentanilo que intentan ingresar a EE.UU.

Las garitas de cruce fronterizo entre México y Estados Unidos son una importante vía para el tráfico de drogas, por lo que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) intensifican sus operativos para evitar el paso de narcóticos.

Recientemente se dio a conocer que, de octubre de 2022 a la fecha, en el punto fronterizo de Arizona se han incautado poco más de 31 millones de pastillas de fentanilo, lo que representa una cifra histórica pues se trata del doble de lo que se ha incautado en los cruces de California y Texas.

Así lo informó el mayor de Nogales, Arizona, Jorge Maldonado, tras participar en un evento oficial en el que una organización civil y su gobierno apoyaron para la donación de Naloxona, un medicamento para tratar las sobredosis por fentanilo.

El alcalde explicó que estos resultados indican que Arizona cuenta con las mejores tácticas para la detección y aseguramiento de este narcótico, el cual ha sido detectado en diversos vehículos y camiones.

“Estos nos indica que tenemos unas buenas tácticas aquí en Nogales, Arizona, para pelear contra estos problemas”, argumentó Maldonado, quien aseguró que esta situación no necesariamente representa una situación de inseguridad para la población de Nogales.

Además, resaltó que existen campañas preventivas en la comunidad para que la juventud sepa el riesgo de consumir fentanilo y no lo intente ni lo pruebe. Asimismo, parte de estas labores es precisamente la donación de Naloxona, el poderoso medicamento que revierte los efectos de una posible intoxicación o sobredosis de este opioide.

“Estamos en la lucha de que la juventud sepa lo que es para que no lo toque, no lo pruebe, hay otras opciones, el grupo Círculo de la Paz nos ha donado el antídoto para contrarrestarlo, claro, no queremos llegar a eso, pero es necesario que la comunidad sepa como suministrarlo y no llegar a muertes”, indicó.

Sigue leyendo:

– CBP descubre vehículo con enorme cargamento de fentanilo en Nogales, Arizona.

– CBP incautó 1.9 millones de pastillas de fentanilo en la frontera de Arizona en una semana.