Erick Lamela le da la séptima final de Europa League al Sevilla de ‘Tecatito’ Corona tras echar a la Juventus

El argentino Erick Lamela se convirtió en el héroe de la noche luego de anotar y concretar el 2-1 a favor del Sevilla, donde hace vida el mexicano Jesús ‘Tecatito’ Corona, y eliminó así a la Juventus de Turín en la UEFA Europa League. Como resultado, el conjunto español llegó a una nueva final de su torneo favorito a nivel internacional.

Un gol de delantero serbio del Juventus Dusan Vlahovic en el minuto 64 y otro del sevillista Suso Fernández, ocho minutos después, hicieron que el resultado final fuese de (1-1), lo que sumado al 1-1 del partido de ida sumó un global de 2-2 y obligó a los 22 jugadores a jugar el tiempo extra.

En dicha instancia, en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el argentino Erick Lamela se encargó de colocar el segundo tanto para el conjunto de Sevilla, ese que le ayudó a llevar al conjunto español a una nueva final del torneo que ha ganado en diferente ocasiones en los últimos años.

El tanto que llenó de ilusión a la Juventus, anotado por Vlahovic, delantero serbio que capitalizó un rebote dentro del área para así agitar las redes y colocar una fiesta en las tribunas, al menos en donde se encontraba los seguidores del equipo de Turín.

DUŠAN VLAHOVIĆ WITH HIS FIRST TOUCH! 🇷🇸 pic.twitter.com/LtmGUP0WD1 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 18, 2023

Sin embargo, Suso, exjugador del AC Milan en la Serie A, recibió el balón y disparó un fuerte disparo desde lejos, lo que hizo que el balón terminara ingresando junto al poste izquierdo defendido por Wojciech Szczesny, arquero que no podía creer como cambió la historia en menos de 10 minutos. SUSO COMES OFF THE BENCH AND SCORES A SCORCHER. 🚀 pic.twitter.com/ATTsNdoCXS— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 18, 2023

Para el segundo del Sevilla, y el tercero de la noche, Erik Lamela conectó un centro tras saltar. Luego de su buen cabezazo junto al poste izquierdo, el argentino celebró por todo lo alto lo que terminó siendo el 2-1. ERIK LAMELA. IN EXTRA TIME! ☄️ pic.twitter.com/QrYUGs3YIo— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 18, 2023

