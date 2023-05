Gran dilema: Orbelín Pineda quiere quedarse en el AEK de Atenas y disputar la Champions League, pero el Celta de Vigo apunta a reclamar su regreso

Orbelín Pineda vivó un torneo de ensueño en el AEK de Atenas, de la mano del DT que lo dirigió en Chivas, Matías Almeyda, quien lo pidió como refuerzo y la directiva del club griego le cumplió el deseo, ya que llegó cedido desde el Celta de Vigo. Ahora que el equipo se consagró campeón de la Súper Liga y ganó su boleto a la Champions League, al seleccionado mexicano le gustaría quedarse en el equipo para disputar la máxima justa europea de clubes; sin embargo, todo parece apuntar a que el equipo español reclamará su regreso.

Según reportes del periodista Jorge Tsakiris de la ‘Gazzetta’, tanto Pineda como el AEK de Atenas están de acuerdo en querer mantener al jugador, aunque la directiva del club desconoce cuál es la postura de los españoles, ya que, al convertirse en el jugador más importante del equipo griego, es muy probable que decidan que vuelva a integrarse a sus filas.

Cabe mencionar que la cesión del jugador mexicano sólo fue por una campaña y, según lo que reveló el presidente del Celta de Vigo antes del movimiento, el deseo de su equipo era no dejarlo marcharse, pero lo hicieron porque de momento no encajó en el sistema, aunque conocían su talento.

“Estoy convencido de ello (su posible regreso). Ojalá lo pudiéramos repescar ya para este mercado de diciembre, no sabemos si es posible porque hay contrato con otro equipo y un mundial de por medio. Orbelín fue una gran apuesta, considerábamos que tenía que ser un jugador referencia en el equipo. Por motivos no cuajó en el sistema, como Celta, no lo hubiera dejado ir. Creemos que tiene un potencial tremendo“, dijo el año pasado.

Sin embargo, aún hay esperanzas de ver al mediocampista de 27 años disputar la Champions League la próxima campaña, ya que, de acuerdo con lo que menciona la “Gazzetta”, el AEK de Atenas hará todo lo posible por defender su permanencia y, de hecho, ya habría una reunión programada en los próximos días entre el jugador, el Celta de Vigo y el equipo griego para negociar y definir su futuro.

Finalmente, el sitio señala que, además de las razones deportivas del “Maguito” para permanecer en Grecia, también quiere quedarse porque su familia ya está adaptada a la vida en aquel país.

Orbelín Pineda marcó 10 goles en la temporada, envió 4 asistencias y levantó el título de liga con el AEK Atenas.

Por su parte, el Celta de Vigo está en el lugar 13 de la tabla general del fútbol español, con 4 partidos aún por disputarse en La Liga; sin embargo, matemáticamente ya están fuera de Champions y Europa League; pero de lo que sí corren peligro es del descenso, ya que solamente están 5 puntos arriba de la zona roja, cuando todavía quedan 12 por disputarse.

