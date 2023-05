Tyson Fury asegura que Andy Ruiz exigió $20 millones de dólares para pelear con él

Tyson Fury sigue frustrado por no conseguir un rival para regresar al ring en verano. Andy Ruiz fue uno de los interesados en enfrentarlo, pero el campeón de peso pasado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) aseguró que el mexoamericano estaba pidiendo $20 millones de dólares para hacer la pelea.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Fury indicó que no ha peleado por causas ajenas a él, ya que intentó concretar un duelo con Oleksandr Usyk, Zhang Zhilei, Anthony Joshua y Andy Ruiz, pero no tuvo éxito en ninguna de las negociaciones. The Gypsy King también hizo un llamado a cualquiera que esté disponible y quiera medir fuerzas contra él.

“He estado fuera de Instagram por un tiempo, he estado de vacaciones, me he estado relajando, he estado comiendo, he estado haciendo todo tipo de cosas. Pero solo quería decirles a todos que quiero noquear a todos estos hijos de pu** y estoy listo para pelear. No he peleado desde diciembre por causas ajenas a mí. He tratado de pelear contra un pequeño enano Usyk y él no quería nada, he tratado de pelear contra AJ, él no quiere nada”, dijo.

“He tratado de pelear con todos. Andy Ruiz ha pedido 20 millones, pequeña per** tonta, no sé de dónde sacó eso. ¿Quién está ahí afuera? ¿Quién está disponible? Zhang, fue una buena pelea, pero Joyce quiere su revancha, así que eso no sucederá ahora. Entonces, estoy buscando pelear contra cualquiera, en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier lugar. No puedo esperar para pelear contra Usyk, AJ, quien sea que esté ahí fuera, soy el hijo de pu** más malo del planeta”, agregó.

Cabe destacar que anteriormente Frank Warren, copromotor de Fury, había confirmado que Andy Ruiz había sido descartado por sus exigencias financieras.

El campeón Tyson Fury sigue en busca de un nuevo rival. El británico cuenta con récord invicto luego de 33 peleas, 24 por la vía rápida, y un empate. Además, la última vez que The Gypsy King, de 34 años, subió al ring fue en diciembre cuando derrotó por nocaut técnico a Derek Chisora en el Tottenham Hotspur Stadium en Inglaterra.

Por su parte, Andy Ruiz, de 33 años, venció a Luis ‘King Kong’ Ortiz en septiembre de 2022 y sigue buscando un nuevo rival para su regreso a la acción. Destroyer posee marca de 35 victorias, 22 de ellas por nocaut, y 2 derrotas como profesional.

