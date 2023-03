Andy Ruiz desafía en redes sociales a Tyson Fury: “Hagámoslo”

Andy Ruiz quiere volver pronto al ring y ya tiene en mente a su posible oponente. El boxeador estadounidense de ascendencia mexicana utilizó sus redes sociales para lanzarle un reto al campeón de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Tyson Fury.

En la publicación, Destroyer recreó una imagen promocional de la posible pelea con ambos frente a frente sobre el cuadrilátero. En el fondo también se puede observar la bandera mexicana y del Reino Unido, países a los que representan los dos pesos pesados.

“Hagámoslo”, escribió Ruiz.

Por los momentos tanto Ruiz como Fury no tienen peleas programadas. The Gypsy King estaba en negociaciones con Oleksandr Usyk para realizar un combate que coronaría al campeón indiscutido de peso pesado, pero las mismas se estancaron. Poco después, en una entrevista de radio conjunta con Talksport, los promotores discutieron y dijeron que el duelo se cancelaba porque el ucraniano no aceptó las condiciones del rival británico.

En cambio, Destroyer viene de vencer a Luis ‘King Kong’ Ortiz por decisión unánime de los jueces en septiembre de 2022, pelea realizada en el Crypto.com Arena de Los Angeles, California (EE.UU.). En este tiempo inactivo, el mexicoamericano también retó a Deontay Wilder y este respondió positivamente al desafío, pero aún no se han cerrado las negociaciones.

“Quiero pelear con Andy Ruiz, eso es definitivo“, dijo Wilder en una entrevista con 78 Sport TV el pasado mes de febrero. Cabe destacar que de esta pelea saldrá el retador al título de peso pesado del CMB en manos de Tyson Fury.

Andy Ruiz cuenta con un marca de 35 victorias, 22 de ellas por nocaut, y 2 derrotas como profesional. Por su parte, el campeón Tyson Fury posee récord inmaculado luego de 33 peleas, 24 por la vía rápida, y un empate. The Gypsy King subió por última vez al ring en diciembre cuando derrotó por nocaut técnico a Derek Chisora en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres (Inglaterra).

