Andy Ruiz reveló que contactó a Anthony Joshua para tener el combate de la trilogía: “Yo quiero conquistar el cinturón del CMB”

Andy Ruiz Jr. reveló que contactó a Anthony Joshua para tener un combate y tener la trilogía luego de que en los haya un empate entre ambos tras las dos peleas previas.

El boxeador mexicano aseguró, en entrevista con Fight Hub TV, que aún está aguardando la respuesta del británico para acceder a las negociaciones para una tercera pelea entre ambos.

“Le dije: ‘Hay que hacer la trilogía, hermano’. Me dijo que se pondría en contacto pronto y bueno, nunca sabemos. El que me dé la oportunidad de volver a ser campeón, eso es lo que quiero. Pero en mi corazón quiero una trilogía porque, en mi última pelea contra él, yo no era Andy Ruiz”, destacó “El Destroyer”.

Andy Ruiz también respondió sobre los rumores sobre un combate contra el estadounidense Deontay Wilder, pero el mexicano explicó que el Bronze Bomber está interesado en otras peleas por lo que es posible que no haya una disputa entre ambos en un futuro cercano.

“Todavía estamos esperando que esté de acuerdo. Pero creo que quiere pelear contra Usyk. No creo que quiera más el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Creo que quiere conquistar todos los demás cinturones. Yo quiero conquistar el cinturón del CMB. Ese es el cinturón que me interesa. En eso voy a trabajar”, añadió.

El Destroyer aprovechó para hablar de la pelea entre Dimitry Bivol y el Zurdo Ramírez en la que destacó que la estrategia del mexicano no fue la mejor aunque fue “un combate increíble”.

“Creo que fue una pelea increíble. Creo que Bivol hizo lo suyo. Creo que Zurdo necesitaba presionar un poco más y no pelear tan atrás. Necesitaba presionarlo y derribarlo. Creo que ese debería haber sido su plan de juego, derribarlo desde el principio y lanzar sus combinaciones”, complementó.

