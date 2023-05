Bad Bunny estrena ‘Where She Goes’: ¿está dedicada a Kendall Jenner o su exnovia?

El cantante puertorriqueño Bad Bunny salió de su retiro temporal y lanzó el jueves 18 de mayo su nueva canción ‘Where She Goes”, en la que habla de un amor del pasado que está tratando de recuperar.

El sencillo fue lanzado acompañado con el videoclip oficial, en el que se especulaba que posiblemente participaría la top model Kendall Jenner, con quien se rumora que está de amores, pero no fue así. El material audiovisual ya cuenta con más de 3,8 millones de reproducciones en YouTube.

El ‘Conejo Malo’ mezcló en esta canción varios ritmos para acompañar la letra que habla de un amor que se resiste a darle otra oportunidad.

“Baby dime la verdad, si te olvidaste de mí, yo sé que fue una noche na’ más que no se vuelve a repetir, tal vez. En ti quise encontrar lo que en otra perdí. Tu orgullo no me quiere hablar, entonces vamos a competir”, dice en parte del tema.

Varios internautas han cuestionado sobre si es una carta para su exnovia Gabriela Berlingeri, pero según los versos que tiene, él y la otra persona estarían dejando que la batalla la gane el orgullo y no el amor.

“No sé qué estamos esperando, el orgullo nos está ganando”, también dice la letra.

Los fanáticos del reguetonero han dejado sus impresiones sobre la nueva canción en los comentarios de YouTube de la publicación.

“Bad Bunny nunca falla, amo infinitamente”; “Uno de los mayores talentos de nuestro tiempo. Espero que Dios siga iluminándole y que pueda conservar su autenticidad a medida que va crescendo. Que no se deje usar ni que se venda, porque él es luz”; “Siempre destacándose y renovándose”; “Gracias Benito por esta obra maestra, mi madre me dio la vida pero tus canciones las ganas de vivirla” o “Tremendo tema le doy 2 semanas para que sea un éxito mundial”, son algunas de las opiniones que se logra leer en YouTube.

¿Bad Bunny está trabajando en un nuevo álbum?

Muchos han expresado en redes sociales que ‘Where She Goes’ podría ser una señal de que el cantante se encuentra trabajando en un nuevo álbum, sin embargo, Bad Bunny no ha soltado prenda sobre esta información.

