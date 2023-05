Diego Cocca da a conocer los convocados por el Tri para la Nations League y el amistoso contra Camerún

El entrenador argentino Diego Cocca, dio a conocer la lista de convocados por el Tri para disputar los encuentros de Nations League y el amistoso que tiene pautado la Selección de México ante su similar de Camerún el próximo 10 de junio.

En la lista de convocados nuevamente destaca la ausencia de Chicharito Hernández quien no ha sido considerado por Cocca a pesar de haberse comunicado con el luego de su llegada al banquillo azteca, sin embargo sus actuaciones con un Galaxy de capa caída no han sido las mejores y no suma para estar vistiendo de nuevo los colores nacionales.

Otras ausencia un poco más notoria es la de Pocho Guzmán, quien ha tenido buen rendimiento con Chivas y es el Rebaño quienes más aportan jugadores a la selección desde la Liga MX con un total de seis jugadores, les sigue las Águilas del América, Pachuca y Monterrey aportando cuatro elementos respectívamente.

Por otro lado, el músculo principal del equipo son los jugadores que están en Europa, entre quienes destacan Santiago Giménez, Guillermo Ochoa, Julián Araujo, Gerardo Arteaga, Tecatito Corona, Raúl Jiménez, entre otros.

🇲🇽🔥 Se da a conocer la lista preliminar para Nations League.



Conócela aquí

👉 https://t.co/M2fl4cIm0L#LaSelecciónEsDeTodos pic.twitter.com/xrmIFqkTzg — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 19, 2023

