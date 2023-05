Fiscal de Georgia sugiere que cualquier acusación en investigación electoral de Trump llegará en agosto

La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, quien se encuentra investigando si el entonces presidente Donald Trump, así como otros personajes infringieron la ley al tratar de anular su derrota en las elecciones de 2020 en Georgia, parece estar sugirieron que las acusaciones del gran jurado en el caso probablemente lleguen en agosto.

Las especulaciones llegan después de que Willis envió una carta el jueves al juez principal del Tribunal Superior del Condado, Ural Granville, indicando que planea que gran parte de su equipo trabaje de forma remota durante las primeras semanas de agosto, indicó NBC News.

A la petición revelada por el medio antes citado se suma que los jueces no programen juicios, así como audiencias en persona durante los primeros 15 días del octavo mes del año.

“Solicito respetuosamente que los jueces no programen juicios ni audiencias en persona durante las semanas que comienzan el lunes 7 de agosto y el lunes 14 de agosto. Si los jueces programan audiencias en persona durante los días posteriores a la conferencia, cuando mi oficina trabajará parcialmente de forma remota, el liderazgo superior se encargará de esos procedimientos”, escribió Willis.

En la carta la fiscal no refirió el motivo de su petición, sin embargo, agradeció por la ayuda brindada.



“Gracias por sus consideraciones y la ayuda para mantener seguro el Complejo Judicial del Condado de Fulton durante este tiempo”, escribió Willis en la carta que fue reportada por The New York Times.

Fani Willis se encuentra investigando también la llamada que Trump hizo al Brad Raffensperger solicitando que “encontrara 11,780 votos” para anular la victoria de Joe Biden.

En una carta por separado a la policía del local, Willis reveló que anunciará cualquier acusación entre el 11 de julio y el 1 de septiembre, lo que sin duda sería otro gran problema para Trump quien tiene la intención de ocupar nuevamente la Casa Blanca en 2024.

Trump ha dicho que nunca actuó mal en este caso, mientras que sus abogados presentaron un expediente judicial en marzo argumentando que todas las pruebas reunidas por el gran jurado debería considerarse inconstitucionales y que Willis debería ser “descalificada para seguir investigando y/o enjuiciamiento en este caso”.

