Irina Baeva y Gabriel Soto rompen en llanto al hablar de su relación ¿Terminaron? | VIDEO

El romance entre Irina Baeva y Gabriel Soto no ha dejado de dar de que hablar. Pues primero anunciaron con bombo y platillo que se casarían y a la mera hora pospusieron el enlace matrimonial.

Ante las especulaciones de una posible separación definitiva, los actores decidieron sincerarse y abrir su corazón mientras eran invitados del programa de YouTube, “Pinky Promise”.

Donde la polémica pareja dijo de todo, pero lo que llamó la atención es cuando decidieron tocar el tema sobre el estatus en el que se encontraba su relación.

A tal grado fue la sinceridad que manejaron que no lograron contener las lágrimas ante las cámaras y revelaron si sus planes de boda siguen en pie tras la polémica que han vivido a su alrededor.

“Me da igual cómo sea la boda, pero mi sueño es que mi papá me lleve por el altar y me entregue, eso para mí es sumamente importante, o sea, lo demás si quieren que no haya fiesta, que no haya nada, pero ese momento se me hace lo más bonito, lo más especial, y de verdad quiero que sea así. ¿Para qué quiero invertir en una boda donde no van a estar las personas más importantes?, que son mi mamá, mi papá, mi hermana”

IRINA BAEVA