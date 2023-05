¡Al ritmo de la bachata! Chayanne enciende las redes sociales con sus movimientos de cadera

El cantante puertorriqueño Chayanne se ha caracterizado durante toda su carrera por bailar muy bien y contagiar con su energía a sus fans, quienes ahora han reaccionado con fascinación al verlo moverse al ritmo de la bachata.

El boricua lleva semanas compartiendo videos bailando diferentes canciones de ese género musical, por lo que algunos fans han asegurado en redes sociales si su nuevo material musical es una bachata.

La publicación más reciente y que atrapó a sus admiradores la realizó el viernes 20 de mayo. Desde un balcón con vista al mar se mostró de perfil bailando la canción ‘Su Veneno’ del grupo Aventura.

“La bachata últimamente se ha vuelto uno de mis géneros favoritos. ¿Se nota?”, escribió Elmer Figueroa Arce, nombre real del cantautor, al pie de su reel.

Entre los miles de comentarios que han dejado sus fans en la publicación se logra leer: “La nueva canción será una bachata”; “Qué lindo mi papi”; “Tía ven a ver el tuyo bailando solo en el balcón ! Hazme el favor y llega rápido”; “Qué manera este señor no deja de enamorarme hahaha”; “Viene bachata”; “¡Ay, padre! Esto es pa’ morirse, mi bachata favorita y el tigre que me mata bailándome ¿Qué más puedo pedir? por eso lo amo, tan bello”; “Como que me da la impresión de que viene una producción de bachatas” y “Por cierto ¿te vistes de azul para opacar el cielo?”.

En otras oportunidades Chayanne ha demostrado ser un amante de la bachata bailando ‘Frío, Frío’ de Juan Luis Guerra y ‘Traicionera’ de Luis Segura.

El intérprete de ‘Un Siglo Sin Ti’ no ha confirmado si las sospechas de sus fans son ciertas y su próximo material es una bachata, pero sí ha demostrado que sus caderas y expresión corporal saben moverse al ritmo de la música característica de República Dominicana.

No sería su primera bachata

En 2015 Chayanne grabó una bachata titulada ‘Bailando dos corazones’, por lo que no sería la primera vez que incursiona en este el género latino.

