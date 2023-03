La hija de Chayanne debuta oficialmente como cantante, con el tema “Dime qué hago”

Durante mucho tiempo Isadora Figueroa compartió en su cuenta de Instagram videos que la mostraban interpretando covers de canciones muy conocidas, pero todo ello formaba parte de su preparación como cantante profesional; ahora por fin ha lanzado su primer sencillo “Dime qué hago”, en el género de balada y con el que espera ganar muchos fans.

La hija del cantante Chayanne también estrenó el videoclip de la canción, en el que aparece usando un ajustado atuendo blanco y alas de ángel. Ella escribió en una de sus publicaciones el mensaje: “Nada se hace solo…Al equipo entero detrás de este tema…gracias por creer en mí. Gracias por todo su amor, por su tiempo, y por su talento. Los admiro. Los respeto. Los amo siempre y x100pre❤️‍🔥🦋”.

Isadora también compartió un clip en el que se muestra durante los descansos de las grabaciones, siempre con una sonrisa en su rostro y muy entusiasmada con este lanzamiento: “Aquí tienen una historia de amor entre yo y mis trenzas (aka mi cola de avatar. aka la cuerda pa saltar. aka mi entretenimiento durante las 13 horas de grabación)”. View this post on Instagram A post shared by ISADORA (@isadorafigueroa)

Sigue leyendo: