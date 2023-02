En microbikini la hija de Chayanne se luce desde el baño y canta un tema de Rihanna

Isadora Figueroa ha sorprendido a sus fans publicando en Instagram un video grabado por ella misma en el que aparece en el baño, usando un microbikini estampado y luciendo su escultural figura. Con una sonrisa en su rostro dijo: “Tu pirata soy yo y mi mar es tu corazón”.

Hace unos días la hija del cantante Chayanne compartió una serie de imágenes que la muestran tanto posando en bikini como en el estudio de grabación, pero en el mensaje que escribió junto a su publicación dejó entrever que podría estar ya muy próxima su incursión formal en la música: “19 Dias de Febrero en selfies…preparando para las sorpresitas que vienen en marzoooo jejejejejejejeje🦋🤍🎵👽”.

Isadora también dejó ver su talento como intérprete en otro clip que la muestra con un look muy casual y entonando un cover del éxito de Rihanna “Stay”. El texto con el que acompañó su post fue: “Tratando de manifestar el próximo álbum de Rihanna”. View this post on Instagram A post shared by ISADORA (@isadorafigueroa)

