En traje de baño la hija de Chayanne se lanza a la nieve, presumiendo su retaguardia

Gran sorpresa ha dado a sus fans Isadora Figueroa, pues en sus historias de Instagram publicó un video en el que aparece usando un traje de baño (que casi parece un bikini) con el que luce su escultural figura mientras corre, para después recostarse en la nieve. El texto que escribió en su publicación fue: “Me siento como una milanesa de pollo. Mis nalguitas se congelaron”.

La hija del cantante Chayanne vive en Miami y está acostumbrada a las altas temperaturas, por eso cada fin de año viaja a algún destino turístico en el que haga frío. Ella compartió unas fotos que la muestran a punto de esquiar, con el mensaje: “Me siento como un marshmallow ❄️🤌 Feliz Día de Reyes”. 🤍

Isadora también publicó en esa red social fotos de su fiesta de Navidad, luciendo espectacular con un abrigo afelpado, shorts y botas altas. En un video de la celebración aparece toda su familia, incluyendo al famoso cantante puertorriqueño. View this post on Instagram A post shared by ISADORA (@isadorafigueroa)

