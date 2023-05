Andy Ruiz aprovechó polémica por hackeo y acusó a Tyson Fury de codicioso: “Se quiere quedar con todo”

En medio de la polémica por la publicación de comprometedoras fotos y videos de Andy Ruiz con bolsas de presunta marihuana y sometiéndose a tratamientos para supuestamente limpiar su sangre, el boxeador aprovechó la transmisión en vivo que realizó en Instagram para aclarar la controversia y arremetió contra su par Tyson Fury, acusándolo de codicioso.

En horas de la noche del viernes, Ruiz se conectó en vivo para informar que había sido víctima de un hackeo por parte de una mujer y en medio del live, fue cuestionado por las recientes declaraciones del púgil británico sobre las negociaciones para un combate con el estadounidense de ascendencia mexicana.

‘Destroyer’ acusó al peleador europeo de ser muy ambicioso en sus aspiraciones económicas, algo que ya ha pasado en otras ocasiones cuando el ucraniano Oleksandr Usyk dijo lo mismo. “¿Qué pasa con Tyson Fury? No sé (…) él dice que pido mucho dinero, 20 millones de dólares”, inició. “Él se quiere quedar con todo (…) no se puede ser codicioso en este deporte. Y tampoco puedes pedir tanto dinero, pero estamos tratando de encontrar un punto medio. Pero vienen otras cosas”, complementó.

Origen de la polémica

El jueves, Fury subió un video a su cuenta de Instagram explicando las razones por las que no ha vuelto al cuadrilátero y culpó no sólo a Ruiz de entorpecer las negociaciones con altas pretensiones, sino a otros boxeadores como Oleksandr Usyk, Zhang Zhilei y Anthony Joshua.

“No he peleado desde diciembre por causas ajenas a mí. He tratado de pelear contra un pequeño enano, Usyk y él no quería nada, he tratado de pelear contra AJ, él no quiere nada”, reveló antes de señalar al peso pesado de 33 años. He tratado de pelear con todos. Andy Ruiz ha pedido 20 millones, pequeña per** tonta, no sé de dónde sacó eso. ¿Quién está ahí afuera? ¿Quién está disponible?”, esbozó.

Si bien la explicación de Ruiz coincide con lo el adjetivo usado por Usyk para referirse a Fury, lo expresado por el británico también se suma al señalamiento del copromotor Frank Warren cuando manifestó que el combate no se dio por las exigencias económicas del estadounidense.

‘The Gypsy King’ no pelea desde diciembre cuando venció a Derek Chisora en el Tottenham Hotspur Stadium en Inglaterra por KO técnico. Actualmente, posee un récord invicto de 33 duelos ganados, de los cuales 24 han sido por KO y uno acabó en empate.

Por su parte, Ruiz ha estado envuelto por varias polémicas fuera de las cuerdas, como acusaciones de agresión sexual por parte de su expareja y la última de esta semana, al ser víctima de un hackeo donde se revelaba su adicción a drogas y sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés).

‘Destroyer’ se subió al ring por última vez en septiembre de 2022 y derrotó a Luis ‘King Kong’ Ortiz y ahora busca rival para acrecentar su marca de 35 victorias y sólo dos derrotas. En 22 ocasiones accedió al triunfo por la vía rápida.

