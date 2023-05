Boxeadora prometió enseñar sus pechos a un equipo de la Premier League si logra salvarse del descenso

La boxeadora campeona de Peso Gallo por parte de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), Ebanie Bridges, prometió que enseñaría sus senos y regalaría suscripciones a su cuenta en la plataforma OnlyFans a los jugadores del Leeds United de la Premier League de Inglaterra en caso de que logren salvarse del descenso a la segunda división.

La propuesta de la pugilista busca motivar a un plantel que sólo ha ganado siete partidos en toda la temporada de la Premier y fue dada a conocer durante una entrevista en TalkSport. “Hola chicos, si se quedan despiertos, mostraré mis senos”.

“Entraré en ese vestuario, me levantaré la camisa y mostraré mis senos o algo así. Te besaré, lo que sea. Lo que sea, te daré una suscripción gratuita a mi OnlyFans. Por favor, Leeds, quédate despierto, no me decepciones”, agregó Bridges, quien es una gran fanática del Leeds United.

Ebanie Bridges durante un partido del Leeds United en la Premier League. Foto: Marc Atkins / Getty Images.

Actualmente, el conjunto inglés ha recibido 71 goles y anotado sólo 46, figurando en la posición 18 con 31 puntos. En lo que va de campaña, tres entrenadores distintos han desfilado por el banquillo. El primer despedido fue Jesse March en febrero.

El español Javi Gracia llegó para intentar encaminar la situación, pero a inicios del mes de mayo fue sustituido por el experimentado Sam Allardyce, quien estará los últimos dos encuentros. Leeds enfrentará este domingo al West Ham y posteriormente se verá las caras con Tottenham Hotspur.

Ebanie Bridges cuenta con 736,000 seguidores en Instagram y se ha labrado un nombre en las redes sociales gracias la publicación de fotografías eróticas y a la venta de contenido explícito para adultos a través de OnlyFans.

Incluso, ha causado furor por acudir a sus pesajes con sensuales y diminutas lencerías. Bridges también ha destacado en el mundo del boxeo profesional al convertirse en campeona femenina de Peso Gallo en la FIB. La púgil australiana de 36 años ostenta un récord de nueve victorias y tan sólo una derrota en sus 10 combates disputados.

Sigue leyendo:

· La costarricense y campeona mundial de boxeo, Yokasta Valle, incursionará en OnlyFans

· Boxeadora británica y modelo de OnlyFans confiesa atracción por Pep Guardiola: “Es muy hot y está más guapo sin cabello”

· Dos modelos de OnlyFans terminan a golpes la conferencia previa a su combate de boxeo

**