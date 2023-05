Los 5 signos del zodiaco que quieren impresionar en una cita

Cuando salimos a una cita mostramos la mejor versión de nosotros, lo que significa tratamos de ocultar defectos y debilidades, sin embargo, hay personas que exageran sus atributos porque quieren impresionar a su pareja. Resulta que el horóscopo podría ser responsable de este comportamiento.

De acuerdo con la astrología, hay signos del zodiaco que buscan destacar en una cita para dejar un buen sabor de boca, sin embargo, puede que esto resulte contraproducente. El objetivo de salir con fines románticos es conocerse y no dar una impresión errónea.

¿Qué signos son los que buscan impresionar en una cita? A continuación te decimos quiénes son, según la astrología.

Leo es un signo que adora ser el centro de atención, por lo mismo en una cita tratará de brillar y mostrar sus mejores habilidades. De espíritu extrovertido y generoso, cuidará en extremo su apariencia y gasta grandes cantidades de dinero, así que puede dar la impresión de ser superficial cuando quiere quedar bien con su pareja.

Como signo gobernado por Venus, planeta regente de la belleza, una característica de Libra es su preocupación por las apariencias y lo material. Dan demasiada importancia a lo externo y en una cita pueden descuidar lo interno, es decir, puede dejarse llevar por las apariencias y no expresar honestamente sus valores e ideales.

Una de las grandes virtudes de Géminis es su habilidad para adaptarse a cualquier situación. En el sentido positivo, esto puede ser bueno en una cita porque hace sentir cómoda a su pareja, pero, por otro lado, puede llevarlos a querer complacerla e impresionarla. Esto puede dar la impresión de ser poco auténtico al ocultar sus verdaderos sentimientos y pensamientos.

Los Tauro valoran la seguridad material por lo que suelen ser superficiales cuando quieren impresionar a su pareja. Llevarán a su cita a los restaurantes más lujosos y los centros comerciales de mayor lujo, el problema es que pueden crear una barrera que le impida a su pretendiente saber qué hay más allá del confort y la seguridad.

En su deseo por ser diferentes y no ser igual que algún ex, los Acuario pueden llegar a obsesionarse en el camino de impresionar a su cita. Querrá mostrar que es un ser independiente y único, lo que provoca centrarse en la forma, pero no en el fondo, es decir, pueden caer en la superficialidad.

Sigue leyendo:

• Los signos del zodiaco en una cita: cuáles son los mejores y los peores

• Lo peor que hace cada signo del Zodiaco en una cita

• Descubre cómo impresionar a tu pareja en la primera cita, según su signo zodiacal