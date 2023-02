Los signos del zodiaco en una cita: cuáles son los mejores y los peores

Los signos del zodiaco pueden revelar si una persona es buena o mala para tener citas románticas. Resulta que el horóscopo influye en cómo nos comportamos ante quien podría ser nuestra potencial pareja.

Si bien todos tenemos rasgos positivos y negativos, algunos muestran su mejor lado, mientras que otros tienden a dejar salir sus características más bochornosas.

Sin embargo, esto no significa que una cita sea desastrosa, después de todo, influyen otras características como la compatibilidad zodiacal o si se está ante un alma gemela; hay que recordar que en el amor no hay reglas escritas.

Dicho lo anterior, los astrólogos de Astrology Answers clasificaron a los signos del zodiaco que son mejores y peores para las citas románticas con base en su reputación y así fue como quedaron ambos grupos.

Los mejores signos para las citas

Los Leo suelen dejar una buena impresión en la primera cita al mostrar su cara más amable y generosa. Puede ser audaz y atrevido, algo que la mayoría de sus intereses románticos agradecen pues la relación avanza y no se queda estancada.

Este signo ocupa un sitio privilegiado porque se le facilita profundizar en sus emociones desde la primera cita. Son empáticos con las emociones de su cita y la hace sentir cómoda. Además, no le cuesta ser sincero y mostrar sus verdaderos intereses.

La razón por la que Escorpio ocupa el tercer puesto es porque logra establecer rápidamente una conexión íntima con sus citas. No sale con cualquiera, es decir, para aceptar salir con alguien primero hizo un extenso análisis para decidir si tiene potencial o es mejor dejarlo pasar.

No acepta una cita “para ver qué sale”, tiene un propósito claro y quiere que su compañero lo sepa desde un comienzo. Además, es bueno para escuchar y opinar con sinceridad, lo cual, se agradece con el tiempo.

Como signo de tierra es realista, pero ambicioso y brinda a su cita el equilibrio perfecto para sentirse cómoda. Si bien no conecta rápidamente a nivel emocional, sí lo hará en otros aspectos como los objetivos profesionales y personales.

Un Piscis es ideal para citas por ser empático, bondadoso, generoso y romántico. Te compartirá sus sueños y expectativas, aunque no sean del todo realistas, pero sin duda es un signo con el que se puede conectar fácilmente.

Los peores signos para las citas

No es que sea malo salir con Tauro, pero en el peor de los casos, aceptará cualquier cosa solo por no quedarse solo. Esta actitud a menudo provoca que se involucre en relaciones que no tienen futuro.

Lo malo de salir con Acuario es que deja una sensación de confusión. No sabrás si está interesado o no porque es un signo que tarda en abrir su corazón.

La actitud sociable y divertida de Géminis puede poner nervioso a su cita y desesperarla. Es un signo que suele encontrarse conocidos en cualquier sitio, y lo que era un plan para 2 se convierte en 3 o 4.

La honestidad puede ser brutal para algunas personas, principalmente, para su cita. No todos están preparados para escuchar la verdad, y Sagitario lo dice sin cuidar herir la sensibilidad de su compañero.

Podría convertirse en la peor cita para las personas que esperan paz y armonía. Le encanta socializar, el bullicio y la diversión, lo que puede ser una pesadilla para quienes esperan tener una plática sincera.

Este signo tiene un gran defecto: va demasiado rápido. Quiere vivir todo en un solo día y puede ser desconcertante pues con Aries no está garantizado que sienta lo mismo a la semana siguiente.

