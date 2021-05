Lo peor que hace cada signo del Zodiaco en una cita

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Todos los signos zodiacales tienen fortalezas y debilidades, pero cuando los nervios de la primera cita los traicionan, pueden vivir momentos muy embarazosos. En una reunión de carácter romántico, lo que menos deseamos es quedar mal. Vestimos con lo mejor del guardarropa, ponemos nuestra mejor cara y queremos esconder aquellos defectos que pensamos podrían desagradar a esa persona. Sin embargo, por más que nos esforcemos nuestro verdadero ‘yo’ siempre sale a relucir.

Conoce qué es lo peor que hacen los signos en una cita, según lo dicho por expertos del sitio Horóscopo Negro.

Si la cita no es como esperaba hará todo lo posible por irse cuanto antes. No sabe disimular y si notas que ve el reloj constantemente o no quita la mirada en la puerta de salida es porque perdió el interés.

Lo peor que hace Tauro en una cita es ponerse de mal humor si no le gusta la comida. Puede tener enfrente a su alma gemela, pero si los alimentos o el lugar no es de su agrado, estará de mal humor para abrazos y besos.

Uno de los principales requisitos que busca Géminis en su cita es la inteligencia o el sentido del humor. Si percibe que careces de alguno de los dos no tendrá reparo en rechazarte de inmediato.

El emocional Cáncer es un signo amable y dispuesto a saber de ti. Pasarás un momento inolvidable con él o ella, lo malo son sus cambios de humor. Puede que no pase por un buen rato y se desquite contigo.

Lo peor que puede hacer Leo en una cita es abandonarte sin decir adiós. Esto lo hace si no haces conexión con él.

Suele ser muy crítico. En una cita juzgará todo, desde el lugar hasta el perfume que elegiste para esa noche. Sin embargo, no significa que le hayas desagradado. Es natural en Virgo expresar su opinión sea buena o mala.

A Libra no le gustan los conflictos, así que, si no la pasa bien en la cita, no lo hará notar y parecerá que todo fluye bien. Lo peor viene después ya que desaparecerá sin dejar rastro.

Lo peor de Escorpio en una cita es su incapacidad para ser flexible. Te llevará por donde él quiere y no por donde tu deseas, lo que puede llegar a ser muy abrumador.

Notarás que es optimista y entusiasta, pero no todo es color de rosa con Sagitario. Desde la primera cita se nota que le aterra el compromiso y es algo que no puede disimular.

Tiene una tendencia a quererlo controlar todo porque así se siente más seguro. Esto podría provocar una sensación de sofocamiento en algunas de sus citas.

Podrías pasártela muy bien con Acuario, pero llega un momento en la cita que sabes es el ideal para subir las cosas de nivel y él lo dejará pasar por su tendencia a ser muy frío.

Cuando Piscis se pone nervioso en una cita podría mandar las señales erróneas y te pueden confundir. Lo mejor es darle espacio y dejar que su mente se aclare.

