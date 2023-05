Camila Sodi se deja ver a bordo de un yate, luciendo su figura en traje de baño blanco

Camila Sodi impactó a sus fans publicando en Instagram una fotografía que la muestra a bordo de un yate y paseando por el mar, mientras usa un traje de baño de corte alto y posa al lado de varias amigas; el post tuvo como objetivo el desearle feliz cumpleaños a una de ellas. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La actriz también compartió una colección de imágenes tomadas para la revista Marie Claire, y aprovechó para informar que está celebrando sus 20 años de trayectoria artística: “Mood hada activado 🧚‍♀️ Este mes celebro mi cumpleaños, esta portada hermosa y 20 años de carrera trabajando en lo que más me gusta hacer en la vida 💫 Gracias Dios por tanto!” View this post on Instagram A post shared by Camila Sodi (@camilasodi_)

Hace algunas semanas Camila viajó a Aspen y ahí aprovechó para tomarse algunas fotos esquiando. Lo curioso fue el atuendo que eligió para practicar ese deporte, ya que usó un sostén blanco, un sombrero, un paliacate y gafas oscuras, demostrando que no tenía mucho frío. Las imágenes fueron un éxito entre sus seguidores y obtuvieron más de 71,000 likes.

