¡Casi se le ve todo! Belinda vivió vergonzoso momento en pleno concierto | VIDEO

La cantante Belinda vivió un momento incómodo en uno de sus más recientes conciertos en Chihuahua, México. La artista sufrió un accidente con su ropa y por poco queda sin nada frente a su público.

La intérprete de ‘Boba Niña Nice’ estaba sentada en una silla conversando con sus fans sobre el amor cuando sin darse cuenta uno de sus pechos se estaba saliendo del crop top plateado que tenía puesto.

Su equipo de producción trató de ayudarla avisándole a través del auricular intraural. Al escuchar lo que estaba pasando, la cantante dejó de dar su mensaje y trató de arreglarse, pero al final decidió contarles a los fanáticos lo que estaba pasando.

“¡Ay, me cortaron la inspiración! (…) ¡Qué horror! Es que alguien me está diciendo aquí acomódate el top, por la derecha, la otra derecha”, dijo Belinda un poco avergonzada.

Inmediatamente entre risas la intérprete de ‘Bella Traición’ agregó: “espérenme un segundo” y se retiró por un momento del escenario para que su equipo pudiera ayudarle con el incidente.

La española además de enamorar y hacer reír a sus fans con su carisma, también los dejó boquiabiertos con sus ‘looks’ durante el concierto porque dejaban ver el cuerpazo que se gasta.

‘Beli’ reaccionó a la noticia del bebé que esperan Cazzu y Nodal

Luego de que se cancelara el c¡Confirman! Romance entre Belinda y famoso empresario mexicano ¡Aquí los detalles!ompromiso de boda de Belinda y Christian Nodal, a los pocos meses él dio inicio a una nueva relación con Cazzu y ahora esperan a su primer bebé juntos.

Luego de fuertes rumores de embarazo, la trapera argentina y el cantante de regional mexicano confirmaron que sí se encontraban en la dulce espera de su primogénito, que se presume pueda ser una niña, según unas declaraciones que dio Nodal sin darse cuenta.

A pesar de que Belinda se mantuvo muy reservada sobre lo que opinaba sobre la nueva relación de su ex, hace poco fue consultada por la prensa sobre el embarazo de Cazzu y decidió declarar y dejar claro que esa sería la última vez que hablaría de eso.

“Un bebé es una gran bendición. Les pido por favor no más y aprovecho esta cámara para decirles que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados, de verdad es muy molesto, cada quien tiene su vida y por respeto a la nueva familia yo creo que yo no tengo que hablar de nadie. Deseo lo mejor siempre a todo el mundo. Un bebé es una bendición, es una alegría, así que ya no voy a responder más de esto, les deseo lo mejor”, dijo la cantante.

Sigue leyendo:

– ¡Confirman! Romance entre Belinda y famoso empresario mexicano ¡Aquí los detalles!

– Belinda rompe en llanto al cantar éxito de Juan Gabriel ¿Se acordó de Christian Nodal? | VIDEO

– Belinda se toma una selfie frente al espejo, usando un sostén de tiras