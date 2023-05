Liam Payne da a conocer que ha cumplido 100 días sin tomar alcohol

Durante su estancia en el grupo musical One Direction el cantante Liam Payne abusó del alcohol y las drogas, lo cual provocó que luciera muy hinchado. Ahora él mismo dio a conocer que ha cumplido 100 días sin beber, agradeciendo a sus fans por el apoyo.

Entrevistado en un evento que se llevó a cabo en la Arena OVO de Wembley el artista británico fue muy sincero al hablar acerca de cómo se encuentra ahora: “Hombre, me siento realmente bien. Ahora estoy sobrio, más de 100 días, está bien, me siento increíble, y el apoyo de las fans ha sido muy bueno”. También informó que desde hace tiempo trabaja en su nuevo álbum, con el que planea salir de gira.

Aunque Liam no publica mucho en su cuenta de Instagram (en la que tiene más de 25 millones de seguidores), ahora compartió una fotografía en la que aparece sin camisa y luciendo su abdomen de acero. Al parecer la imagen iba dirigida a uno de sus amigos, el rapper Ty Dolla $ign, y la acompañó con el mensaje: “Amigo…siento que pediste esto @tydollasign“. View this post on Instagram A post shared by Liam Payne (@liampayne)

