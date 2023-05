Michelle Yeoh informa que no habrá una secuela de la cinta “Everything everywhere all at once”

La actriz malaya Michelle Yeoh cuenta con una larga trayectoria en cine, y este año fue obtuvo el premio Oscar por su trabajo en la cinta “Everything everywhere all at once”, que combinaba la acción con el drama y la ciencia ficción. Muchos se han preguntado si el éxito de ese filme podría dar paso a una segunda parte, pero ella aseguró que eso no sucederá.

Durante una plática que Yeoh ofreció recientemente en Cannes habló sobre diversos temas, como la apertura cada vez mayor en el cine de Hollywood para mostrar argumentos que se desarrollan en otras culturas, así como una diversidad en los actores: “Cuando “Crouching tiger, hidden dragon” se estrenó en 2000, la gente decía: ‘Nadie en Estados Unidos verá esta película porque no saben cómo leer subtítulos’. Pero ¿saben qué? Ellos saben cómo leerlos”.

Michelle considera que el éxito en taquillas de la cinta “Crazy rich asians”, de 2018, fue un punto decisivo para que más actores de origen asiático destacaran en los elencos de las producciones de Hollywood: “Es sólo una cuestión de insistir y rehusarte a decir que “esta es la manera normal de hacer las cosas”. En “la manera normal” ¿hubiera sido posible que “Everything everywhere all at once” nominara a premios Oscar? Hace cinco o diez años no hubiera habido probabilidades”.

Por último, la ganadora del premio de la Academia (cuyo próximo trabajo es la película “A haunting in Venice”, que se estrenará en Estados Unidos en septiembre) descartó la posibilidad de hacer una segunda parte de “Everything everywhere all at once”: “No hay secuela. Estaríamos haciendo lo mismo…aun cuando (en la cinta) viajamos en los multi-versos, el tema principal era el amor”.

