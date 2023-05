Vinícius Jr. no solo recibió el apoyo de sus compañeros: presidente de Brasil alzó la voz por el atacante del Real Madrid tras episodio de racismo en España

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habló tras los ataques de racismo que sufrió este domingo el futbolista brasileño Vinícius Jr. Además, el máximo mandatario del país le pidió a la FIFA y La Liga tomen “serias medidas” contra los responsables de dicho acto en contra del jugador del Real Madrid.

“No es justo que un joven pobre que triunfó en la vida y que se esta transformando en uno de los mejores futbolistas sufra este tipo de ataques”, dijo Lula antes de empezar la rueda de prensa sobre el balance de su participación en la cumbre de G7, en donde fue el único líder latinoamericano invitado.

“No podemos permitir que el fascismo y el racismo se tomen los estadios de fútbol”, enfatizó Lula da Silva a favor del delantero brasileño que ha sido constantemente atacado por las diferentes aficiones en España.

Además, el ministerio de Igualdad Racial de Brasil anunció en las redes sociales este domingo que notificará a las autoridades españolas y a La Liga por los nuevos ataques racistas sufridos por el joven futbolista.

En un mensaje publicado en Twitter, la cartera afirmó que el Gobierno brasileño “no tolerará el racismo” y que trabajará para que “todo deportista brasileño negro pueda practicar su deporte sin experimentar violencia”.

“Repudiamos una nueva agresión racista contra @vinijr. Notificaremos a las autoridades españolas y a La Liga. ¡El Gobierno brasileño no tolerará el racismo ni aquí ni fuera de Brasil!“, señaló el ministerio.

Vinícius Junior con el Real Madrid diciéndole a la afición del Valencia que “se van a la segunda”. Foto: Aitor Alcalde/Getty Images

Por otro lado, jugadores del Madrid también defendieron nuevamente al atacante brasileño, en donde está Antonio Rudiger, central que dijo “2023 y todavía…. vergüenza. Estamos contigo Vini“, colocó en una publicación en su cuenta oficial de Instagram junto a una foto de su compañero.

Po otro lado, Carlo Ancelotti dijo “Hoy ha sido un día triste en Mestalla, donde un grupo de aficionados ha mostrado su peor versión. Es hora de dejar de hablar y actuar con contundencia. El racismo no puede tener cabida ni en el fútbol ni en la sociedad. NO AL RACISMO EN NINGÚN SITIO”, escribió en redes.

“Algún día tienen que poner una cámara enfocando solo a esa gente. A mí me han hecho gestos de todo también… el fútbol de hoy en día es ir al campo a insultar y no a animar. Si ‘Vini’ me dice que no quiere jugar, me hubiera ido del campo con él”, dijo en Movistar+ Thibaut Courtois, portero del Real Madrid.

“Ha sido una tarde complicada. El fútbol tiene que pasar a un segundo plano. Hemos vivido una cosa difícil de explicar en 2023. Que haya racismo en un campo es inadmisible. Hay que tomar muchas medidas”, aseguró en Movistar+ Lucas Vázquez.

Sigue leyendo:

. Localizan a dos sospechosos de los insultos racistas a Vinícius Jr. en Mestalla

. Vinícius recibe cánticos racistas, se va expulsado y se burla del Valencia por descender a segunda división

. Vinícius levantó polémica en redes sociales al compartir una falta recibida ante Girona en LaLiga