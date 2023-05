Jeff Bezos se comprometió con Lauren Sánchez

El multimillonario Jeff Bezos y la periodista Laura Sánchez, quienes iniciaron su relación en 2018, se habría comprometido.

La pareja, luego de cinco años, habría dado el siguiente paso, según el portal de noticias Page Six, el cual citó a una fuente cercana a Bezos y Sánchez.

Hace varios meses, Sánchez, de 53 años, generó una ola de rumores de posible compromiso, tras serle vista con un anillo con un diamante en forma de corazón.

Actualmente, la pareja se encuentra pasando unos días en la Rivera Francesa, en donde han participado en diferentes eventos y galas, como el Festival de Cine de Cannes, Vanity Fair x Prada Party.

Este viaje lo hacen en su mega yate valorado en $500 millones.

Lauren Sánchez habló primera vez de su relación con Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo

Lauren Sánchez habló, hace unos meses, por primera vez de su relación con uno de los hombres más adinerados del planeta, Jeff Bezos.

Bezos es fundador, presidente ejecutivo y exdirector de la empresa de venta en línea de Amazon. También es creador de Blue Origin, la compañía que se encarga de lanzar vuelos comerciales al espacio.

Sánchez liderará una misión exclusivamente femenina al espacio exterior con Blue Origin, a principios del año que viene.

Bezos no acompañará a su pareja a esta misión “Nos estará animando desde afuera“, confesó ilusionada la también presentadora de televisión.

Desde que iniciaron su relación en el año 2018, Lauren se ha convertido en centro de atención por tener un lugar privilegiado en la vida del empresario.

Conocida como la “primera dama” de Amazon, dijo que Bezos era una persona muy cariñosa, que la inspira y hace ser mejor persona.

Una persona muy divertida

“Jeff es muy divertido. Me hace reír todo el tiempo”. Además, lo describió como un sujeto con mucho sentido del humor. “Esa risa me hace reír. Cuando escuché su risa por primera vez, dije: “¡Vaya! ¿Qué es eso?” Ahora me encanta”, admite. “Y si estoy en una fiesta y nos separamos, todo lo que tengo que hacer es esperar un segundo para que él se ría y es como si estuviera allí (…) Es tan feliz, me inspira todos los días, me hace una mejor persona cada día; es el ser humano más cariñoso que conozco”.

Juntos, desde el 2018, ha pasado un tiempo prudencial como para hablar todo lo que ha conocido de su pareja:

“Nos encanta estar juntos y trabajar juntos”, reconoce Laura. “Volamos juntos. Trabajamos juntos. Estamos juntos todo el tiempo”.

