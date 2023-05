Mike Tyson elogia carrera de Julio César Chávez tras compararla con la de Floyd Mayweather

Floyd Mayweather se ha jactado de decir que es el mejor boxeador de la historia por terminar su carrera de forma invicta después de 50 peleas, pero Mike Tyson tiene una opinión diferente y aseguró que Julio César Chávez lo supera ampliamente.

A través de su podcast Hotboxin’, Tyson hizo una comparación entre la carrera de Mayweather y Chávez, dejando claro que el campeón mexicano duró más tiempo invicto y no le importaba pelear con cualquiera del ranking.

“Que no me diga Mayweather Jr. que es el mejor peleador con un récord de 50-0. Es un gran peleador, no hay duda, pero solo con un 50-0… Julio César Chávez tuvo 90 peleas invicto, peleaba como ocho veces al año contra cualquiera que quisiera pelear con él, contra cualquiera que estuviera en los rankings”, dijo.

Money también ha expresado que es mejor boxeador que las leyendas Sugar Ray Robinson y Muhammad Ali, comentarios que muchas personalidades del deporte, como Mike Tyson, no comparten.

“Floyd es un gran peleador, no me lo tomen a mal, pero tuvo 50 peleas invicto, Sugar Ray Robinson tuvo 47 peleas, perdió una, y luego tuvo una racha de 78 triunfos (registrada oficialmente en 88). Con 60 nocauts”, agregó.

Además, la última victoria de Floyd Mayweather fue muy cuestionada, ya que enfrentó Conor McGregor, famoso peleador de la UFC, que por primera vez se subía al ring. En su paso por el boxeo, Money fue monarca de cinco categorías distintas y dejó registro de 50 triunfos, 25 por la vía rápida y 23 por decisión.

Por su parte, Julio César Chávez mantuvo una carrera impecable donde se mantuvo 90 peleas invicto hasta que perdió en 1994 contra Frankie Randall en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. El mexicano también fue campeón mundial de tres divisiones de peso diferentes y terminó con un récord de 107 victorias (86 por nocaut), 6 derrotas y 2 empates.

