“Quizás no entiendo de boxeo”: Vasyl Lomachenko reveló error de cálculo en el último round que le dio la victoria a Devin Haney

Vasyl Lomachenko y Devin Haney protagonizaron una intensa batalla que se prolongó hasta el último round y se decantó hacia el lado del estadounidense gracias a la decisión unánime de los jueces. El peleador ucraniano reveló haber cometido un error de relajación en el asalto 12 que, a su juicio, le costó el combate.

El veterano de 35 años admitió haber tenido la sensación durante toda la pelea de ir controlando y ganando los asaltos, por lo que llegado el último, decidió adoptar una estrategia defensiva ante Haney. En la conferencia de prensa tras el duelo que se vivió en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Lomachenko afirmó haber regalado prácticamente el último asalto al campeón indiscutido de peso ligero.

“Después de cada round, cuando yo volvía a mi esquina, pensaba que yo había ganado ese round. Cuando íbamos a salir al round 12, yo creí que quizás solo necesitaba usar un poco de defensa y regalarle a él (Haney) ese round”, inició.

“Pensaba que no necesitaba ese round (el 12) porque sentía que había ganado la mayoría de los otros rounds. No digo que haya ganado todos los 11 rounds anteriores, pero entiendo que tenía ventaja. No sé, quizás no entiendo de boxeo”, sentenció.

La decisión de los jueces en las tarjetas oficiales se cerró con parciales de 116-112-115-113-115 y 113 y en la del asalto 12, específicamente, también se puede apreciar como el estadounidense obtuvo el triunfo.

Aunque la pelea fue pareja durante casi todos los rounds, en los últimos tres, el ucraniano volcó un poco más en la ofensiva y dominó al estadounidense, pero con su decisión de no seguir atacando en el último asalto, dejó escapar, al menos la posibilidad de empatar.

Y es que dos de los jueces tenían en sus tarjetas Haney liderando por seis rounds contra cinco. Si Lomachenko hubiese triunfado en el último, al menos dos veredictos habrían puesto al ucraniano con seis asaltos y se hubiese podido dar un escenario de 114-114 en tarjetas. Un empate.

Con esta caída, Lomachenko ahora posee un récord de 17 victorias, de las cuales 15 se han dado por KO, y tan sólo tres derrotas. Mientras que Haney se estaciona en los 30 triunfos, la mitad de ellos por la vía rápida.

