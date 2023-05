Real Madrid acudió a la Fiscalía española para denunciar insultos racistas contra Vinícius: “Constituyen un delito de odio”

El Real Madrid presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en España por los lamentables insultos racistas que recibió su jugador Vinícius Jr. el pasado domingo en el encuentro de visitante frente al Valencia en el Estadio Mestalla por La Liga española.

A través de un comunicado, el club blanco detalló que los ataques contra Vinícius no son más que un “ataque directo al modelo de convivencia” no solo referente al fútbol, si no la sociedad española como tal.

“El Real Madrid considera que tales ataques constituyen además un delito de odio, por lo que ha presentado la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General del Estado, en concreto ante la Fiscalía contra los delitos de odio y discriminación, para que se investiguen los hechos y se depuren responsabilidades”

Tras los lamentables hechos del domingo, la institución merengue había guardado silencio en medio de un intenso debate y polémica en medios de comunicación y redes sociales, además de un apabullante respaldo y solidaridad para con Vinícius, que estaba en lágrimas en el vestuario, afectado por los insultos racistas recibidos por un importante número de aficionados del Valencia.

“El Real Madrid C. F. muestra su más enérgica repulsa y condena los hechos sucedidos”, es el inicio, casi un membrete con el que el equipo más ganador de Copas de Europa inició la misiva que traerá cola y se esperan también responsables.

El Real Madrid también recordó que la Constitución de España en el artículo 24 establece que el Ministerio Fiscal debe “promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos y del interés público”.

