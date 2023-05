Club América ya busca el reemplazante de Fernando Ortiz: ¿Quién puede ser el próximo entrenador de Las Águilas?

La eliminación del Club América a manos de las Chivas de Guadalajara ocasionó la salida de Fernando Ortiz del equipo azulcrema, por lo que ahora la directiva de Las Águilas ya está en busca de su reemplazante de cara al próximo torneo de la Liga MX.

Según los informes que están en estos momentos, André Jardine y Diego Alonso fueron contactados por la directiva del conjunto azulcrema para ser el próximo entrenador del cuadro americanista, aunque hay que tener en cuenta que el uruguayo es la opción número uno para la directiva del América.

Jardine tiene contrato con el equipo de San Luis Potosí por un año más, motivo por el que se deberá tener muchas conversaciones para así llevarse al entrenador a su equipo, aunque tiene una carta a su favor, pues se dice que posee una cláusula de salida, aunque no se sabe de cuanto dinero se estaría hablando para lograr esto.

Por otro lado, el exentrenador de la Selección de Uruguay, Diego Alonso, y quien es la prioridad para el conjunto americanista, podría asumir las riendas del equipo. En su caso, Alonso posee una gran experiencia dentro de la Liga MX, motivo por el cual es el favorito.

El entrenador charrúa dirigió a los Tuzos de Pachuca, con el que levantó dos títulos, Liga MX en el Clausura 2016 y una ‘Concachampions’ en 2017. Además, estuvo en el banquillo de Rayados de Monterrey, con el que también ganó la competencia internacional organizada por la Concacaf en 2019.

Para finalizar, Alonso también dirigió en Peñarol, Olimpia e Inter Miami, equipos que hacen vida fuera de México, pero que le suma experiencia a su carrera y por lo que lo convierte en uno de los estrategas favoritos para sentarse en el banquillo azulcrema.

No obstante, hay que tener presente, que según el medio As, Gustavo Alfaro, el experimentado entrenador argentino de 60 años, quien anteriormente estuvo al mando de la Selección de Ecuador en el Mundial de Qatar 2022, también estaría en la agenda de posibles estrategas a asumir el cargo en las Águilas, pero no sería uno de los favoritos para llegar a dirigir la plantilla americanista.

