“Puedo llevarlo a la grandeza”: Álvaro Morales dejó saber su deseo para ser técnico del Club América

La eliminación del Club América del Clausura 2023 de la Liga MX también echó a Fernando ‘Tano’ Ortiz, estratega que ya no estará en el banquillo del equipo azulcrema de cara al próximo torneo corto en México. Como resultado, Álvaro Morales, periodista de ESPN, dejó ver su deseo para ser el mandamás del equipo americanista para la próxima campaña.

Durante su programa transmitido en dicha cadena, “Fútbol Picante”, Morales le envió un mensaje a los seguidores, directiva y propietario del América, en donde fue certero y dijo que él debería ser el próximo técnico del equipo tras el fracaso cosechado durante el Clausura.

“Aquí estoy para dar la cara. Ha sido una noche muy difícil. Muy complicada. Pero tengo un mensaje para el sagrado americanismo exigente. Tengo un mensaje para el club y tengo un mensaje para Emilio Azcárraga. Más allá de las fallas arbitrales a favor del Guadalajara, a las cuales el América también debe de imponerse. Más allá de eso, la actuación de ayer fue indignante. El ‘Tano’ Ortiz se lo agradece, pero su ciclo, como él lo dijo, ha acabado. No he podido dormir y es probable que en el programa me desmaye. Sería gran televisión”, explicó Morales durante su participación en el programa.

Además, Morales fue contundente y dejó saber quien debe ser el próximo técnico del equipo, quien para sorpresa de muchos, era él mismo. Luego, recalcó las cualidades que tiene para poder asumir dicho rol importante dentro de la institución.

“Pero, sagrado americanismo, Club América y señor Azcárraga después de lo que sucedió ayer tengo que decirles una cosa. El siguiente técnico del América debo de ser yo. Tengo la preparación. Tengo la capacidad. He tomado ya la experiencia. Tengo la mentalidad ganadora. Tengo la personalidad. Yo puedo llevar al América a ser campeón. Puedo llevarlo una vez más a la grandeza aquella de los 80’s. Yo, Álvaro Morales, que amo este equipo, ni siquiera si había amado a Cruz Azul. Señor Azcárraga, tengo el proyecto, tengo el equipo de trabajo, el siguiente técnico del América debo de ser yo”, sentenció el periodista de ESPN.

