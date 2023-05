“Siento que la eliminación es toda mía”: Álvaro Fidalgo se responsabilizó por la derrota del Club América ante Chivas

Chivas de Guadalajara dio el golpe en la mesa y eliminó al Club América en el Estadio Azteca para así ingresar a la final del Clausura 2023 de Liga MX y uno de los responsables de dicho resultado fue, Álvaro Fidalgo, quien fue expulsado y salió ante los medios para aceptar su culpa y pedir perdón a la afición del conjunto azulcrema.

“La realidad es que ya se lo dije a todos en el vestuario, soy el responsable número uno de la eliminación, un error, no sé por qué, nunca en la vida había hecho una entrada así, por más que le doy vueltas. Ni siquiera me atreví a mirar a mis compañeros a la cara, porque siento que la eliminación es toda mía.

Posteriormente, el jugador del América recalcó nuevamente que la culpa fue suya, pues aunque se sentía muy cerca de llegar a la final, enfatizó que tiró toda a la mie**, para luego pedir perdón por el error cometido y terminó en expulsión.

“Ni el Tano, ni el presi, ni mis compañeros, teníamos el partido controlado 1-1, es toda mía por más que me quieran quitar la carga mis compañeros, no sé cómo le voy a hacer, llegué hace dos años aquí, el club me cambió la vida desde que llegué”.

“Sentí muy cerca el momento (de avanzar a la final) con el gol de Diego (Valdés), nadie más que yo estaba en deuda por todo lo que me dieron, siento que lo tiré todo a la mi***, no creo que se pueda sacar algo bueno de esto. Las disculpas no sirven para nada después de un error así, pido perdón”, fueron las palabras del futbolista español tras la derrota 3-1 encajada por el Club América.

